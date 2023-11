Orientamenti, ospiti i ministri Calderone e Abodi. Gran finale con Federico Buffa, Olly, Morgan e i Coma Cose

Sono stati oltre 40mila, ieri, i partecipanti alla seconda giornata di Orientamenti, la tre giorni dedicata all’orientamento formativo e professionale in programma ai magazzini del Cotone di Genova fino a oggi, 17 novembre. Ieri Andrea Pirlo, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 e allenatore della Sampdoria

Famiglie, studenti e docenti hanno potuto assistere a eventi e approfondimenti, oltre che a incontri con i “dreamers”, personaggi di rilevanza nazionale e internazionale, veri e propri punti di riferimento ed esempi capaci di trasformare con impegno e determinazione, i propri sogni in realtà.

“Anche oggi gli stand e i saloni di Orientamenti hanno registrato un ottimo successo di pubblico – commentava ieri il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – È il più grande salone per orientamento e alla formazione dedicato ai giovani che stanno scegliendo la propria strada, cercando di realizzare i propri sogni seguendo i percorsi di studio e lavorativi più adatti, perché gli obiettivi si realizzano con l’impegno e la dedizione. Nelle centinaia di stand di Orientamenti i ragazzi hanno l’opportunità di trovare gli strumenti concreti e adatti ad esaudire desiderio di realizzare i propri sogni e il proprio progetto di vita”.

Tra gli appuntamenti della giornata, quello con il capitano della Nazionale Italiana Calcio Amputati Francesco Messori, con l’allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo e con lo chef Ivan Maniago. Non sono mancanti anche i convegni come “Passaporto Benessere”, progetto dell’ex calciatore, dirigente sportivo e allenatore Beppe Dossena che promuove la cultura dello sport e l’orientamento alla pratica sportiva e alle professioni nel settore. Nel corso dell’evento è stato conferito un riconoscimento per l’impegno nella ricerca all’associazione Sofia Nel Cuore, fondata da Sofia Sacchitelli, la giovane studentessa genovese di medicina scomparsa nel marzo sorso a causa di una rara forma di tumore, ed è stato consegnato un premio anche alla giovane promessa del tennis Victoria Lanteri Monaco per i successi sportivi.

Di seguito, alcuni degli eventi in programma oggi, venerdì 17 novembre.

• Ore 10 (sala 6 cinema) “Vent’anni di Iefp” e “A chi esita”, spettacolo dedicato a salute e sicurezza sul lavoro, apertura intervento del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone;

• Ore 10 (sala Maestrale) Science shots con il sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito Paola Frassinetti;

• Ore 11.30 (sala Maestrale): “I sogni dei giovani costruiscono il futuro” con il ministro dello Sport Andrea Abodi, il Commissario straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù Federica Celestini Campanari, il presidente del Consiglio nazionale dei giovani Maria Cristina Pisani. A seguire firma del Protocollo Sport e Salute con ministro Abodi e presidente Toti;

• Ore 11.30 (sala 7 cinema) incontro con Lorenza Franca Franzino (presidente del gruppo Ansaldo Energia);

– Ore 15 (sala 5 cinema) incontro con il calciatore Mattia Bani;

• Ore 16 (sala 10 cinema) incontro con le ginnaste Asia e Alice d’Amato;

• Ore 17 (sala 10 cinema) incontro con il calciatore Mattia Perin;

• ore 21 (Sala Grecale) incontro tra parole e musica con Federico Buffa, Olly, Morgan e Coma Cose

Andrea Pirlo, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 e allenatore della Sampdoria, è stato ieri tra i dreamers presenti al Festival Orientamenti 2023.

Accolto ai Magazzini del Cotone dagli assessori di Regione Liguria Simona Ferro e Marco Scajola, l’ex centrocampista di Milan e Juventus ha raccontato ai tanti giovani presenti in sala il suo sogno, quello di diventare un calciatore, e il percorso che l’ha portato a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.

“A Orientamenti abbiamo voluto coinvolgere un grande sportivo come Andrea Pirlo , per offrire ai ragazzi che hanno preso parte al festival l’opportunità di dialogare con un campione e di conoscere la storia di una lunga carriera nel calcio, prima come giocatore e poi come allenatore – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Una testimonianza diretta di come lo sport possa essere una grande opportunità per il futuro lavorativo, non solo in campo”.

“Andrea Pirlo incarna alla perfezione il concetto di ‘sognatore’ sui cui abbiamo voluto fondare l’edizione 2023 del Festival Orientamenti – commentano gli assessori Simona Ferro e Marco Scajola. – Parliamo infatti di un grande campione sul campo, ma anche un esempio lampante di correttezza, lealtà e professionalità. La sua presenza a Orientamenti è un valore aggiunto a un Festival che anche quest’anno si sta confermando un grande successo”.

“Sognare è gratis. Ogni ragazzo può e deve farlo, è l’unico modo per vivere appieno la propria vita – ha detto Andrea Pirlo. – Il consiglio che do ai giovani è proprio quello di avere in testa obiettivi ambiziosi e perseverare per raggiungerli. Anche se a volte può sembrare impossibile, con lavoro, sacrificio e un po’ di fortuna si possono avverare i sogni di una vita”.

L’elenco completo degli eventi di oggi, giornata conclusiva del festival Orientamenti, sono disponibili sul sito https://www.orientamenti.regione.liguria.it/.

Mi piace: Mi piace Caricamento...