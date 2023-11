Festival Testimonianze ricerca azioni, Carlo Massari indaga il confine fra uomo e bestia. Per la prima volta in Liguria Is Mascareddas

Prosegue il festival Testimonianze ricerca azioni, in programma fino al 19 novembre in vari spazi della città, giovedì 16 novembre i due appuntamenti in cartellone sono entrambi nella sede di Teatro Akropolis a Sestri Ponente

Si comincia alle ore 20:30 con VENTI CONTRARI Omaggio a Giuseppina e Albina Coroneo della compagnia sarda IS MASCAREDDAS una delle realtà più rappresentative del teatro di figura italiano in scena per la prima volta in Liguria. Dieci pupazzi, dieci personaggi vivono in una scena spoglia: sono cinque donne e cinque uomini che hanno vissuto la tragedia della guerra, e cercano di riprendersi la loro vita, di ritrovare la loro storia e di far vivere ancora una volta i rapporti e le relazioni tra di loro. Fondata da Antonio Murru e Donatella Pau nel 1980, Is Mascareddas è una realtà culturale che ha contribuito alla diffusione e alla conoscenza del Teatro di Figura in Sardegna, tradizione teatrale fino ad allora pressoché sconosciuta nell’isola. L’idea di fondo che sostiene l’attività della compagnia è che il Teatro animato dai burattini è teatro a tutti gli effetti, con pari dignità rispetto al teatro con attori. La Compagnia ha realizzato numerose produzioni, seguendo dapprima gli schemi tradizionali del teatro di burattini in baracca e sperimentando poi nuove tecniche di animazione.

Alle 21:30 sale sul palco del Teatro Akropolis il danzatore e autore Carlo Massari per C&C Company in METAMORPHOSIS – SAPIENS. Atti di metamorfosi contemporanea. Un delicato progetto sul sottile confine tra uomo e bestia; un’indagine sulle trasformazioni, cambiamenti, l’alterazione fisica e spirituale dell’essere alla ricerca della propria natura, identità, forma. Nel torpore della stasi contemporanea, nelle piccolezze e debolezze umane, la bestia nel cuore è forse l’esplosione di cui abbiamo davvero bisogno per sentirci ancora vivi.

È il terzo atto di una trilogia sulla condizione umana in rapporto al nostro tempo che si conclude a Teatro Akropolis dopo la presentazione dei primi due capitoli nelle edizioni passate del festival.

Carlo Massari è un performer, coreografo e creatore transdisciplinare attivo nella scena contemporanea italiana e internazionale. Da sempre impegnato nella ricerca di nuovi linguaggi performativi, approfondisce l’ibridazione e commistione tra le diverse discipline artistiche, definendo nella forma “anfibia” un suo tratto distintivo chiaro e riconoscibile.

Il festival è realizzato da Teatro Akropolis con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Compagnia di San Paolo, Società Per Cornigliano

Con il patrocinio di Consolato Giapponese Istituto Giapponese di Cultura in Roma e Rai Liguria

In collaborazione con: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Museo Biblioteca dell’Attore, Università di Genova, Il Falcone – Teatro Universitario di Genova, CELSO Istituto di Studi Orientali

Partner culturali: Associazione Sarabanda, Teatri di Vetro, Ipercorpo, Mechrì, Crisalide Festival, Network Anticorpi XL, GOG – Giovine Orchestra Genovese, Berenice film, Consorzio CLEC – Centro dei Linguaggi Espressivi Contemporanei

E con: Fondazione Alessandro Fersen, Liceo artistico Klee Barabino, Liceo coreutico Gobetti, La giostra della fantasia, Consorzio commercianti Cornigliano e Consorzio commercianti Sestri Ponente

Media Partner: Rai Radio 3

Social media partner: Fatti di Teatro, Radio Frammenti

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 17 novembre



Villa Durazzo Bombrini ore 10.00 – WORKSHOP

ROOT AND STEM – PERPETUAL MOMENTUM

Intensive Butoh Improvisation Workshop con Yuko Kaseki.



Teatro Akropolis ore 17.00 – INCONTRO

FOGLIO-MONDO. DIALOGHI TRANSDISCIPLINARI

Uomo mondo: figurazioni e trasfigurazioni

Celso Istituto di Studi Orientali – Dipartimento Studi Asiatici – ore 17.30 INCONTRO

LA VIA DELLE EMOZIONI

Il linguaggio del corpo e la pratica del ki dalle arti tradizionali giapponesi al teatro-danza butō

Teatro Akropolis ore 19.00 – PERFORMANCE

COMPAGNIA TEATRO AKROPOLIS

Apocatastasi

Teatro Akropolis ore 20.30 – CINEMA/VIDEO

DISSOLVENZA IN NERO

Cinema video arti performative

–Clemente Tafuri David Beronio / Teatro Akropolis ● La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Carlo Sini –Vincenzo Schino / Opera Bianco ● First and Second Clown + Phantasmata – PRIMA REGIONALE

-Davide Palella ● Sonnenstube – [Locarno 2022]

-Proiezione dei video vincitori del Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser.

Sabato 18 novembre



Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio ore 16.15– DANZA BUTŌ – PRIMA ASSOLUTA

ALESSANDRA CRISTIANI

Lingua_da Claude Cahun Trilogia_Il linguaggio corporeo e l’arte di A. Mendieta, C. Cahun, S. Moon



Palazzo Ducale, Sala Liguria ore 17.30 – INCONTRO/PROIEZIONE

MASAKI IWANA

A Summer Family



Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio ore 19.30 – DANZA BUTŌ – PRIMA REGIONALE

YUKO KASEKI

9 steps to dust



Domenica 19 novembre



Villa Durazzo Bombrini ore 15.30 e ore 20.00 – TEATRO DA TAVOLO

CLAUDIO MONTAGNA

Modàfferi



Villa Durazzo Bombrini ore 17.00 – TEATRO DI FIGURA / BURATTINI

GIGIO BRUNELLO

Beati i perseguitati a causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli

Dialogo tra Gesù nazareno e Pinocchio incarcerati



Villa Durazzo Bombrini ore 17.45 – TEATRO DA TAVOLO

CLAUDIO MONTAGNA

Tarzan



BIGLIETTI

Intero singolo spettacolo: 12€ | Ridotto singolo spettacolo: 10€ (under 28 – over 65 – green card – partner)

Ridottissimo singolo spettacolo (bambini e ragazzi fino ai 17 anni): 3€

Ingresso gratuito

Incontri e seminari

Proiezione film A Summer Family



Cie TANMIS e ArteMakìa

Intero singolo spettacolo: 10€ | Ridottissimo singolo spettacolo (bambini e ragazzi fino ai 17 anni): 3€

Parini Secondo e Proton

Intero singolo spettacolo: 6€ | Ridottissimo singolo spettacolo (bambini e ragazzi fino ai 17 anni): 3€

Speciale danza butō

Intero singolo spettacolo: 12€

Due spettacoli: 22€



Biglietti combo: 15€

Nicola Galli + Masque teatro – mercoledì 8 novembre

Vincent Giampino + Paola Bianchi – venerdì 10 novembre

Parini Secondo + Giovanna Velardi – domenica 12 novembre

Is Mascareddas + Carlo Massari – giovedì 16 novembre

Dissolvenza in nero (Akropolis + Opera Bianco + Davide Palella) – venerdì 17 novembre

Claudio Montagna + Gigio Brunello – domenica 19 novembre



Biglietti combo plus: 20€

Apocatastasi + Dissolvenza in nero – venerdì 17 novembre

Workshop con Yuko Kaseki: 80€

Acquisto e prenotazione biglietti

I biglietti possono essere acquistati:

• online su Mailticket

• presso la biglietteria presente nelle sedi di spettacolo a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’evento

La prenotazione può essere effettuata:

• telefonando al 329.1639577 o inviando un WhatsApp con nome, titolo, posti (es: Mario Rossi, VOODOO, 4)

• compilando il form di prenotazione all’interno della pagina di ogni spettacolo sul sito http://www.teatroakropolis.com

Teatro Akropolis – Via Mario Boeddu 10, Genova Sestri Ponente

Tel: 329 1639577 – Mail: biglietteria@teatroakropolis.com

http://www.teatroakropolis.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...