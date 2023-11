Swap party a Orientamenti: il baratto dell’abbigliamento usato non più utilizzato che diventa occasione di relazioni umane

Iniziativa in collaborazione con Amiu Genova, Humana e Istituto Ligure del Consumo

Saranno tre giorni, dal 15 al 17 novembre, dedicati anche alla scambio dei vestiti attraverso swap party ‘permanenti’ organizzati durante l’edizione 2023 di Orientamenti.

Gli appuntamenti, nati grazie alla collaborazione tra l’Istituto Ligure del Consumo, AMIU Genova e Humana People to People Italia, daranno la possibilità alle ragazze e ai ragazzi che parteciperanno all’evento dedicato all’orientamento scolastico, la formazione e il lavoro di approfondire l’impatto sociale e ambientale del riuso di abiti, tessili e accessori con un piccolo gesto di economia circolare.

Lo swap party (dall’inglese to swap ovvero scambiare) nasce negli Stati Uniti ed è una formula di baratto allargato con il quale si prendono oggetti utili cedendone altri che non si usano più ma soprattutto un’occasione di convivialità per migliorare le relazioni umane.

Nell’area Swap the Past, Build the Future – al piano terra del modulo 8 Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova – a partire dalle 9.30 si potranno consegnare abiti, scarpe, borse e accessori ancora in buone condizioni, che non si usano più e, dalle 12.00 partecipare allo swap party. Per ogni consegnato un capo se ne potrà prendere un altro gratuitamente.

Spesso un terzo del guardaroba, invernale o estivo, non viene utilizzato, abiti che abbiamo completamente dimenticato e che comunque non indossiamo da molto tempo, un capo che non piace più o non si può più indossare o un oggetto di cui non si ha più necessità.

Partecipare ad uno swap party permette di “fare shopping” risparmiando e rappresenta un’opportunità molto interessante per non sprecare questi oggetti .

Tutti i giorni le prime dieci persone che consegneranno i propri capi, riceveranno un buono sconto spendibile presso il negozio Humana Vintage di Via San Vincenzo 114 a Genova.

Al termine del Festival Orientamenti 2023, tutto il materiale non scambiato verrà affidato a Humana People to People Italia, l’organizzazione non profit che gestisce la raccolta differenziata del tessile a Genova e che lo valorizzerà attraverso la propria filiera per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo.

