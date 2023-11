L’Aquario ricicla le mute vecchie dello staff e le mette a reddito sotto forma di gadget nei negozi di souvenir della struttura

Economia circolare: la una muta vengono realizzate 5 pochette e un centinaio di applicazioni in forma di timone che i visitatori possono comperare

L’Acquario di Genova dà il via a un innovativo progetto di economia circolare per il riciclo delle mute utilizzate dallo staff nelle operazioni quotidiane di cura e mantenimento degli animali ospiti delle vasche, una volta dismesse. La start up Hashtagv trasforma le mute in pochette e piccoli inserti decorativi per sacche e camicie realizzate in cotone organico.

«L’obiettivo del progetto – dicono all’Acquario – è prolungare il più a lungo possibile la vita di un materiale, soprattutto se di difficile smaltimento come il neoprene, e trasformarlo, in un qualcosa di totalmente diverso e capace di entrare in un sistema di economia circolare e più sostenibile. Da una muta in neoprene da adulto, non più utilizzabile per il suo scopo iniziale, Hashtagv realizza 5 pochette e un centinaio di applicazioni a forma di timone, portando il materiale di scarto a nuova vita»

