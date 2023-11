Lodi: «Non riaperte le iscrizioni per nido e materne comunali. Famiglie in difficoltà»

Se ne parlerà stamattina nel corso di una riunione di commissione comunale. La consigliera di Azione: «Genitori costretti a rivolgersi a strutture private»

Liste d’attesa per l’accesso a nidi e scuole materne comunali, la consigliera del Gruppo Misto (per Azione) in consiglio Comunale, Cristina lodi, annuncia che questa mattina denuncerà nella Sala Rossa di Palazzo Tursi il problema che, spiega, sta mettendo in grave difficoltà molte famiglie genovesi.

Le iscrizioni di fanno a febbraio, poi, solitamente, il Comune ha riaperto le liste a luglio, permettendo l’inserimento di nuovi richiedenti per i posti eventualmente liberi.

«Quest’anno – spiega Lodi – la riapertura delle liste è saltata – dice la consigliera di Azione -. L’impressione è che il Comune non sia stato in grado di mantenere le capienze delle proprie strutture a causa dei lavori del Pnrr. Chiederò stamattina in commissione se ci sono meno posti a seguito di questo o se c’è la volontà politica di ridurre i posti per ridurre le spese. Molte famiglie, disperate, mi hanno contattata per denunciare l’accaduto. Se le liste non vengono riaperte in fretta, in molti saranno costretti a rivolgersi a strutture private. Nessuna comunicazione è arrivata dal Comune sulla mancata riapertura delle liste. I genitori che devono andare a lavorare come fanno?».

