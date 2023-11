Non si ferma all’alt e investe un’agente di PL durante la fuga, poi se ne torna a casa. Denunciato

Gli operatori di Polizia locale feriti sono due. Uno è rimasto infortunato per lo scontro con un veicolo privato (i cui occupanti sono incolumi) durante l’inseguimento del pirata della strada. Entrambi gli agenti hanno ricevuto al Galliera una prognosi di dieci giorni

Probabilmente temendo di essere sottoposto al test dell’alcol, il guidatore non si è fermato all’alt imposto dagli agenti che stavano effettuando un servizio di controllo per la prevenzione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza.

Due agenti del reparto Sicurezza Stradale della Polizia locale sono rimasti feriti nel corso dell’inseguimento dell’auto pirata, una Ford Ecosport, che alle 23:15 non si è fermata all’alt imposto dalle divise in via delle Casaccie, nel centro cittadino.

Il guidatore è riuscito a fuggire ed è partita la ricerca. Alla fine, poco dopo le 2:00, è stato trovato a casa sua, ove era rientrato come se nulla fosse successo. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali con l’aggravante di essere state messe in atto contro pubblico ufficiale e danneggiamento.

In copertina: foto di repertorio

