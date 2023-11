Due frane nella notte a causa del maltempo, in via Spallarossa e via Finocchiara

Si sono verificate entrambe intorno alle 2:00 a Fontanegli e a Pedegoli. Via Spallarossa è stata chiusa in attesa di interventi per lo sgombero e la messa in sicurezza. In via Finocchiara, dove lo smottamento è superficiale, è stato deciso di non chiudere al transito per evitare di isolare le famiglie che vivono a monte

In via Spallarossa la frana si è verificata all’altezza del civico 24. Purtroppo non esistono alternative carrabili alla strada. Stamattina Aster rimuoverà i detriti. È stato anche interessato un cavo della pubblica illuminazione. Sul posto è arrivato anche un tecnico della Pubblica Incolumità. Fino a quando fango e pietre caduti sulla sede stradale non saranno rimossi, la strada rimarrà interdetta al traffico. A monte ci sono diverse abitazioni.

In via Finocchiara lo smottamento, al sopralluogo del tecnico della Pubblica incolumità, è risultato di minore entità. Per questo non è stata decisa la chiusura, ma solo la rimozione dei rami caduti che intralciano la circolazione. Dovrà, anche in questo caso, intervenire Aster.

In copertina: foto di repertorio

