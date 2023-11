Due pedoni investiti su attraversamenti pedonali in via Assarotti e via Manuzio. Sono gravi

È successo ieri sera tra le 20:15 e le 20:50. In totale, i pedoni investiti, con gravi conseguenze, a Genova nella sola giornata di ieri sono tre. Continua la mattanza delle persone che attraversano la strada e vengono falciate nonostante si trovino sulle strisce pedonali

Il primo incidente è avvenuto alle 20:15 in via Assarotti. Il 118 ha inviato l’ambulanza della Croce Verde Genovese e l’automedica Golf 1 e l’ambulanza della Croce Verde Genovese che ha trasportato il ferito in codice rosso, quindi in gravi condizioni, al San Martino con un importante trauma cranico. Il pedone è stato falciato sulle strisce pedonali.

Secondo incidente, circa mezz’ora dopo, in via Manuzio a San Fruttuoso, sempre sul passaggio pedonale. Anche in questo caso il ferito, una donna di 52 anni, ha riportato un trauma cranico. I soccorsi sono stati inviati dal 118 in codice giallo, di media gravità. Sul posto l’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso che ha trasportato la vittima dell’incidente al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Lì, al triage, le sue condizioni si sarebbero rivelate più gravi del previsto.

In entrambi i casi è intervenuta la Polizia locale del turno serale insieme alla squadra del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Tre i pedoni investiti ieri a Genova. Una donna di 45 anni era stata investita nel pomeriggio in via Fiume. L’auto pirata, in quel caso, è scappata. La Polizia locale sta indagando per individuare il responsabile dell’incidente e dell’omissione di soccorso. Può contare sulle immagini delle molte telecamere della zona.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...