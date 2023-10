La Squadra Mobile arresta 4 persone per spaccio. Uno dei pusher raggiungeva i clienti in monopattino

Sequestrato mezzo chilo di stupefacente. Tre distinte operazioni in via Bobbio, via Pre’ e via Spataro

La Polizia di Stato ha tratto in arresto quattro uomini per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in 3 distinte operazioni poste in essere dalla Squadra Mobile di Genova in diverse aree della città.

Il primo arresto è avvenuto nella mattinata di martedì 3 ottobre. A seguito di alcune segnalazioni dei residenti di via Bobbio che indicavano un 33enne agli arresti domiciliari come probabile venditore di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno dato avvio alle indagini. Individuato il soggetto, è stato fatto un servizio mirato durante il quale si è assistito ad uno scambio in un vicolo sotto la casa del 33enne. La perquisizione domiciliare che ne è seguita ha permesso di rinvenire 5 grammi di cocaina, 13,5 grammi di cannabis e 472,60 grammi di eroina.

Il secondo arresto del 3 ottobre ha coinvolto un 36enne sorpreso a vendere stupefacenti in via Prè. Nell’ambito dell’indagine gli operatori hanno seguito e perquisito un acquirente, poi sanzionato in via amministrativa, che aveva appena avuto uno scambio con l’arrestato, rinvenendo nella scarpa una bustina contenente 0,4 grammi di cocaina. Il venditore, una volta fermato, è stato perquisito e accompagnato presso gli uffici della Questura dove sono stati sequestrati 517 euro, poiché riconducibili all’attività illecita ed il telefono cellulare sul quale giungevano ripetutamente messaggi alludenti l’attività di spaccio.

Mercoledì 4 le indagini si sono concentrate su un 25enne che, secondo alcune informazioni, era solito raggiungere i suoi clienti dislocati tra Sampierdarena e Cornigliano a bordo di un monopattino elettrico.

Nel pomeriggio i poliziotti hanno avuto la conferma del modus operandi: il giovane è stato visto uscire a bordo del suo monopattino, affiancare il cliente in via Spataro per poi invitarlo a con un cenno del capo a seguirlo tra i camion posteggiati, dove è avvenuta la compravendita.

Gli agenti hanno fermato il 25enne e lo hanno accompagnato presso la sua abitazione di Via Rolla dove , occultati nelle varie stanze, sono stati trovati circa 37 gr di cocaina suddivisi in più di 50 involucri già pronti allo smercio.

Arrestato anche il coinquilino 40enne.

In copertina: foto di repertorio

