Al Tiqu “Insight Lucrezia”, un intenso monologo dedicato a Lucrezia Borgia con Nunzia Antonino Lucrezia e l’Ensemble Orfeo Futuro

Lo spettacolo fa parte del cartellone della rassegna musicale “La Voce e il Tempo” e comincerà alle 21:00

È ricco il calendario di ottobre della rassegna musicale La Voce e il Tempo di Genova. Dopo il concerto di Singfrauen Winterthur, diretto da Franziska Welti al Monastero di Santa Chiara, domenica 22 ottobre alle 21.00 al Tiqu, il Teatro Internazionale di Quartiere di Piazzetta Cambiaso, sarà la volta del grande e suggestivo spettacolo dedicato a Lucrezia Borgia, Insight Lucrezia.

Lo spettacolo vede la regia di Carlo Bruni, testi di Antonella Cilento con composizioni originali e regia del suono di Gianvincenzo Crest. Protagonista la magnetica Nunzia Antonino, che incarna la travagliata vita di Lucrezia Borgia in un intenso monologo, accompagnato da Adriana Gallo (servetta) e dagli strumenti antichi dell’Ensemble Orfeo Futuro (Luciana Elizondo: viola da gamba e canto; Giovanni Rota, violino; Pino Petrella, tiorba; Gioacchino De Padova, viola da gamba, direzione).

Lo spettacolo rievoca il giorno delle nozze tra Lucrezia Borgia e Alfonso d’Este. Lucrezia è pegno di guerra, ma anche inarrestabile “soldato” in politica: tutta la sua vita di donna, di figlia, moglie, amante e madre “fattrice”, la schiaccia in un destino femminile che le sta stretto ma cui non può sfuggire. L’abito indossato per la festa fa presto sentire il suo insopportabile peso: quello del potere che subisce ed esercita nel tentativo disperato di scrollarsi di dosso il pregiudizio o, semplicemente, la colpa d’essere se stessa. L’ambiente è caratterizzato dalla presenza di un trono che suggerisce anche la funzione di confessionale, ma davanti una ribalta evoca evidentemente il Teatro, con orchestra di musici annessa per completare la rappresentazione del già avvenuto. La musica non “accompagna”, interagisce e talvolta interferisce: si manifesta nella presenza in “buca” dei musici, eppure anch’essa abita Lucrezia, le sta dentro. Lucrezia, condannata a recitare una parte, è pegno di guerra ma anche inarrestabile soldato in politica: tutta la sua vita di donna, di figlia, moglie, amante e madre “fattrice”, la schiaccia in un destino femminile che le sta stretto ma cui non può sfuggire. Ricordi e relazioni scorrono nel suo discorrere con i fantasmi della serata. Dentro Lucrezia si agitano voci, presagi, immagini di eventi futuri: l’incontro con la competitiva cognata Isabella, marchesa di Mantova, i precedenti mariti: Giovanni da Pesaro e Alonso di Bisceglie, la presenza ingombrante del padre, papa Alessandro VI, e del Valentino, suo fratello Cesare Borgia. La festa si svolge fra infinite portate e rappresentazioni teatrali. Prevendite su happyticket.it

Il progetto La Voce e il Tempo guarda, in questo 2023, alla coralità, al teatro, con tante presenze femminili e un dialogo costante con la contemporaneità. I concerti proseguiranno fino al 30 novembre con appuntamenti in prestigiose sedi cittadine. Tra i protagonisti più giovani in cartellone ci saranno anche gli allievi attori del Teatro Nazionale di Genova e il coro del liceo musicale Pertini. Programma completo su www.lavoceiltempo.com

La Voce e il Tempo a Genova è sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il FUS, da Regione Liguria e dal Comune di Genova. La programmazione genovese si realizza con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Linee Guida per progetti nell’ambito della Cultura Contemporanea e in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Musei di Genova e con le sedi che ospitano gli eventi. E’ possibile sostenere Musicaround e La Voce e il Tempo con donazioni tramite Art Bonus:

Informazioni e prenotazioni al 351 – 3933733

lavoceiltempo@gmail.com – www.lavoceiltempo.com

www.musicaround.org

