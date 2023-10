Presidente e direttore artistico del Teatro Nazionale si lanciano insieme nel mondo della moda

Alessandro Giglio è il presidente del teatro, Davide Livermore ne è il direttore artistico. Il primo ha acquisito attraverso la sua Meridiana Holding un brand di calzature, borse e accessori e ha scelto come direttore creativo il regista teatrale e cinematografico e designer

Giglio, genovese, classe 1965, dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e delle produzioni Multimediali presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, un master alla LUISS in Management ed un corso di specializzazione alla Fordham University di New York, ricopre vari incarichi associativi tra cui: Vicepresidente nazionale UNAT- AGIS e membro del Comitato tecnico del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Nel 2003 fonda Giglio Group, oggi quotata in Borsa sul segmento MTA-Star, con cui si consacra imprenditore con l’obiettivo di portare il meglio del Made in Italy nel mondo. Nato come broadcaster televisivo, oggi evolutosi a leader nell’e-commerce di ultima generazione, ha sviluppato soluzioni digitali all’avanguardia e rappresenta, nel fashion online un market place digitale a livello globale.

Il marchio acquistato è quello di Nira Rubens, che ha come peculiarità il fatto di produrre scarpe, borse e accessori dipinti a mano essere dipinte a mano.

Il direttore creativo sarà Davide Livermore, regista teatrale, cinematografico, designer e creativo, unico regista ad aver inaugurato con le sue regie, per quattro edizioni consecutive, il Teatro alla Scala di Milano, oggi Direttore Artistico del Teatro Nazionale di Genova, vincitore dei premi “Brand Innovation Key Award 2020” e “Good Design Award 2022”, il più antico e prestigioso riconoscimento a livello internazionale per l’eccellenza del design in tutto il mondo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...