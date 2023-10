Domani al Talent Garden apre il “Bat Tech”, 3 incontri per parlare di startup a Genova

Verrà inaugurato a Genova giovedì 5 ottobre il “Bar Tech”: non un vero e proprio bar ma un ciclo di 3 appuntamenti in cui parlare di temi fondamentali per il mondo delle startup in un ambiente informale

Organizzato da Mr. Dee Still e Talent Garden presso la sede genovese dei Giardini Baltimora, il format vedrà il susseguirsi di ospiti di rilievo, con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio sul tema startup coinvolgendo giovani imprenditori e stakeholder e smontando luoghi comuni che spesso caratterizzano questo microcosmo: il fundraising, le exit, il ruolo dei Venture capital.

“Gli ultimi dati sul settore raccontano che le startup innovative costituite in Liguria dal giugno 2020 al giugno 2023 sono 98. Nello stesso periodo in Lombardia ne sono state costituite 2.390 (fonte la Sezione speciale del Registro delle Camere di Commercio)”, sottolinea Tobia Lorenzani, founder di Mr. Dee Still che ha organizzato il ciclo d’incontri insieme a TAG, col supporto dei Giovani Imprenditori Confcommercio Genova. “Per contribuire a far svoltare questi numeri anche su Genova e Liguria – aggiunge Lorenzani – è fondamentale fare rete e creare appuntamenti che favoriscano l’incontro dei principali attori presenti sul territorio con i giovani imprenditori. Farlo in un ambiente informale, come tipicamente avviene nei momenti post lavoro, è ideale per costruire relazioni virtuose”.

Si parte giovedì 5 ottobre alle 18:30 col tema della raccolta fondi, con gli interventi di Enrico Botte, AD di FOS SPA, Lorenzo Del Bianco CEO di DUDE (agenzia milanese con 3 fondatori genovesi) e proprio Tobia Lorenzani, founder della startup Mr. Dee Still. E’ partner dell’evento anche Select.

Si proseguirà giovedì 19 ottobre, sempre alla stessa ora, con l’intervento di Emanuele Nenna, CEO DENTSU CREATIVE Southern Europe, MENA & Turkey e founder di the Big NOW sul tema Exit.

Ultima tappa a novembre con una puntata tutta al femminile con protagoniste Cristina Santagata, CEO Santagata 1907 e Giulia Zanatta.

“Siamo entusiasti di ospitare il ciclo d’incontri ‘Bar Tech’. – commenta Alessandro Cricchio, Ceo di Talent Garden – Il Talent Garden e l’area dei Baltimora Garden Sea-Ty, grazie anche a progetti stimolanti come questo, continuano a essere un faro per l’ecosistema innovativo locale e un punto di riferimento per la condivisione di idee e la creazione di connessioni tra giovani talenti, imprese, startup, stakeholders e istituzioni. Siamo impegnati nel promuovere l’innovazione e l’entusiasmo imprenditoriale a Genova e siamo certi che ‘Bar Tech’ contribuirà a rafforzare questa missione”.

CHI E’ MR. DEE STILL?

Mr. Dee Still: Mr. Dee Still è il primo shoppable magazine del mondo del beverage. Molto di più di sito e-commerce, è nato con l’intento di educare i clienti su come realizzare cocktail a casa, raccontare le storie che si celano dietro i produttori di distillati ed i più importanti cocktail bar del mondo. Per rendere sempre più consapevoli di ciò che bevono i consumatori dai 18 ai 35 anni.

