Acciaierie, l’assemblea dei lavoratori riunita davanti all’azienda decide sciopero di 24 ore

Lo comunica la Rsu unitaria dello stabilimento di Cornigliano: «In continuità con le mobilitazioni di Taranto, a partire dal primo turno di oggi dalle 7 di oggi. Zincature incluse»

«Dopo l’incontro del 27 settembre tra le Organizzazioni sindacali, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con tre ministri la situazione rimane ancora più confusa – avevano fatto sapere dalla Rsu già alla fine della scorsa settimana -. Chi si aspettava un momento di chiarimento sui futuri assetti della società probabilmente è rimasto deluso. A noi non interessa parteggiare per una parte o per l’altra della Società ma quello che registriamo è un totale immobilismo sul piano degli investimenti e della produzione. Questo genera un aumento dell’utilizzo della cassa integrazione che non è più sopportabile e genera, come segnalato ad ASL e Prefettura rischi elevati per la sicurezza. Ormai dal 2020 siamo in questa situazione e che l’esito della riunione a Palazzo Chigi di fatto annunci che dopo 4 anni verificheremo il “Dossier Acciaierie d’Italia” ci pare grottesco. Il tempo è scaduto: servono capitali, la Società deve mettere mano al portafoglio subito per aggiustare le gru, le linee di produzione e acquistare materie prime qua a Genova! A Taranto dove il ciclo primario è fondamentale come in tutti I siti siderurgici deve ripartire la produzione. Il tempo delle parole è finito!».

Mi piace: Mi piace Caricamento...