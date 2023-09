Maltempo, via Trossarelli chiusa per frana, via Berghini a senso unico alternato per frana, rotonda Acri-Tenco chiusa per allagamenti

Alle 2:35 livelli idrometrici in rialzo su rii minori strumentati, particolare attenzione su Fegino e Ruscarolo. Lunga serie di allagamenti, tombini scoperchiati (in un caso si è verificato anche un incidente stradale) e alberi e rami caduti nella notte. Allagamenti in tutta la città. Notte di superlavoro per Vigili del fuoco e Polizia locale. TUTTI I PROBLEMI ALLA VIABILITÁ ANCORA IN CORSO

In via Trossarelli, nel quartiere genovese di Struppa, si è verificata una grossa frana che blocca la strada. Diverse case sono isolate. C’è anche pericolo che sia compromessa la sede stradale e che rischi di sprofondare.



Alle 2:00 una pattuglia di Polizia locale accorsa per un albero caduto sulla sede stradale all’altezza del civico 100 si è accorta di una frana con caduta massi in curva all’altezza del civico 35. I Vigili del fuoco hanno deciso il transennamento della strada. I semafori regolano il senso unico alternato.

Frane e alberi caduti anche in via Fornace del Garbo e nei comuni di Davagna, Neirone, Val Brevenna e Borzonasca.

Poco dopo l’1:00 in via Sturla, angolo via Sibilla Mertens, allagamenti e tombino scoperchiato. Alle 3:00 in corso Firenze, angolo corso Carbonara, a causa di un tombino scoperchiato ha avuto un indicente ed è rimasta danneggiata.

Già diverse ore prima, alle 22:15 di ieri è stato segnalato un veicolo rimasto prigioniero dell’acqua in via Tea Benedetti-rotatoria Tenco. La strada è stata chiusa. Via della Superba, da Rotonda d’Acri a rotatoria Tenco, chiusa al traffico per autoveicoli e motoveicoli da questa mattina alle 7:30. Poco dopo è stata chiusa anche ai mezzi pesanti.

Alle 22:40 in viale Bottaro, nel piazzale degli istituti Deledda e Klee, si è verificato un allagamento che ha necessitato l’intervento dell’autospurgo.

Alle 2:20, allagamenti in varie zone della città: nel sottopasso di via Degola (e le vicine via Reti e piazza Montano), nel sottopasso di via Milano e nel sottopasso di via Bobbio, dove è intervenuto un autospurgo che pare aver danneggiato mentre operava le pompe dell’impianto che dovrebbero svuotare il sottopasso stesso.

Il temporale ha anche spento i semafori di piazza Corvetto, rimasti bui dalle 2:30 alle 5:00.

Mi piace: Mi piace Caricamento...