Calo di “vocazioni”, la Croce Bianca Genovesi lancia un appello e un corso di formazione

Giorgio Migliaccio, consigliere di amministrazione della pubblica assistenza e Federico Ursi, coordinatore del team ci comunicazione Croce Bianca Genovese: «La carenza di volontari che rende sempre più difficile fronteggiare tutti i servizi quotidiani – emergenza sanitaria e trasporti ordinari – che vengono richiesti alla pubblica assistenza»

Lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 20:45, presso il Centro Formazione della Croce Bianca Genovese in piazza Palermo 7r, prenderà il via il nuovo percorso formativo di primo soccorso organizzato dalla storica Pubblica Assistenza della Foce; il corso mira a formare e abilitare soccorritori volontari per svolgere servizi sanitari a carattere ordinario ed emergenziale presso la Croce Bianca Genovese nelle proprie sedi di piazza Palermo 25r e via di Santa Chiara 49r, nel quartiere di Carignano.

Il corso, gratuito e della durata di un mese e mezzo circa, si articolerà in due lezioni settimanali (lunedì la parte teorica e giovedì la parte pratica), dalle ore 20:45 alle 22:45, per un totale di 13 incontri; il programma didattico prevede la trattazione, fra gli altri temi, della rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini, la disostruzione delle vie aeree, i traumi e tutti i presìdi sanitari presenti sulle ambulanze.

«Si potrà, fin da subito, iniziare il percorso di tirocinio a bordo dei mezzi di soccorso in qualità di Osservatori, affiancati da personale esperto – dichiara Federico Scacchetti, direttore sanitario della Croce Bianca Genovese – così da poter approfondire la propria formazione sin dalle prime lezioni. Al termine del corso si terrà un esame teorico-pratico che abiliterà a svolgere servizi ordinari e di urgenza in qualità di Secondo Soccorritore. Vogliamo ribadire e sottolineare – prosegue Scacchetti – che tale corso è strutturato e mirato a formare ed impiegare soccorritori volontari nei servizi della nostra Pubblica Assistenza, differentemente dai corsi di primo soccorso rivolti genericamente alla cittadinanza per ampliare le proprie conoscenze».

«Dal periodo Covid, tutte le pubbliche assistenze hanno risentito di un notevole “calo di vocazioni” – afferma il èresidente della Croce Bianca Genovese, Walter Carrubba. “Questi corsi, oltre a portare nuova linfa presso la nostra Associazione, rimarcano il ruolo importante del volontariato che consente di fronteggiare quotidianamente centinaia di servizi, dall’emergenza sanitaria, alle dialisi, ai trasporti sanitari»

Per iscriversi al corso si può compilare il form all’indirizzo https://bit.ly/corsocbg2023 o inviare una mail a formazione@crocebianca.it, casella a cui si potranno anche richiedere eventuali ulteriori informazioni.

