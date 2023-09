Cornicione pericolante in edificio diroccato, senza fissa dimora abusivo chiede aiuto ai soccorsi. Via Carnia chiusa

Il palazzo della strada di Rivarolo, da tempo in condizioni precarie è stato ulteriormente transennato ed è stato istituito il senso unico alternato per le auto. Quindi è stata chiusa per la messa in sicurezza

Il palazzo è antico. Si intravedono in facciata due colonne con capitelli di pietra e si intuiscono gli archi del primo piano, alcuni tamponati in tempi antichi per trasformarli nei portoni del caseggiato. Quasi tutte le persiane sono a pezzi e in qualche caso anche i vetri sono andati in frantumi. Le impalcature e la mantovana per impedire i crolli dai primi piani sembrano essere lì da tempo.

Stamattina, intorno alle 10:00, per un ulteriore distacco da un cornicione sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale del distretto 5 e del reparto Sicurezza Stradale che lì hanno trovato un senza fissa dimora senza documenti che ha chiesto loro aiuto.

L’uomo, proprio perché senza documenti, è stato prima accompagnato presso la sede della Polizia Giudiziaria, in piazza Ortiz, poi sarà affidato ai Servizi Sociali.

Nel frattempo, la strada è stata transennata ed stato istituito il senso unico alternato. Quindi è stata totalmente chiusa all’altezza del civico 47, nel tratto a monte di via Lanza, per la messa in sicurezza.

