Tentano colpo grosso alla Upim, bloccati con mille euro di merce da due poliziotti fuori servizio

I due erano riusciti a trafugare 41 capi di abbigliamento, non sottraendoli dagli scaffali, ma forzando una porta d’emergenza del magazzino. Due agenti li hanno visti dirigersi verso piazza della Vittoria con una grossa scatola e, conoscendo il loro curriculum criminale, li hanno immediatamente fermati

Perché perdere tempo e rischiare di essere scoperti mettendo in atto piccoli taccheggi tra gli scaffali quando si può fare il “colpo grosso”? Questo devono aver pensato due italiani pluripregiudicati e non più di primo pelo (hanno uno 48 e l’altro 49 anni) accingendosi a forzare la porta di emergenza della Upim di via XX Settembre, che si affaccia su via Garello, una delle strade del Quadrilatero.

Proprio la loro vasta esperienza criminale li ha traditi, perché due agenti di polizia del Commissariato di Cornigliano, passando in zona fuori servizio, riconoscendoli, si sono insospettiti vendendoli passare con una grossa scatola. Il fiuto degli operatori di Polizia non sbagliava. Quando i ladri, entrambi italiani, sono arrivati in piazza della Vittoria sono stati fermati. Nella scatola c’erano 41 capi di abbigliamento, poi riconosciuti dal personale del grande magazzino.

I due ladri sono stati portati in Questura e uno è risultato anche già colpito da avviso orale del Questore mentre l’altro era in affidamento alla prova. Nonostante le misure, nessuno dei due aveva rinunciato a tentare di far soldi facili rubando. Colti in flagrante, sono stati entrambi arrestati per furto aggravato.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...