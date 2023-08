Sangue sul bus, accoltellamento dopo una lite tra passeggeri

Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna: «Giovedì sera un’altra rissa a bordo nel ponente genovese, anche in quel caso c’era stato un accoltellamento. A breve proclameremo lo sciopero»

È successo poco dopo le 8 all’altezza di piazza De Ferrari, su un mezzo della linea 17. Il bus ora è in deposito, in attesa dei rilievi della Scientifica.

«Proclameremo lo sciopero è a tutela dei dipendenti ma anche degli utenti – spiega Piccardo -. Da tempo stiamo denunciando situazioni critiche e non ci riferiamo solo ad aggressioni fisiche o verbali, ma alla totale mancanza di regole sui mezzi. Invito chiunque a pensare come fa un conducente a essere concentrato alla guida con musica alta a bordo, gente che grida, videochiamate a tutto volume, cani di grossa taglia senza museruola e a volte lasciati liberi di circolare sui mezzi. Tutto il personale, dagli operai e capi operai, autisti, capi del movimento, verificatori, sta lavorando in condizioni non tollerabili».

«Visto lo stato delle cose l’azienda “molto distante dalla perfezione” continua ad inviare lettere disciplinari ai dipendenti per fatti veramente di poco conto, visti i veri problemi che si presentano quotidianamente – prosegue il segretario Ugl Fna – Vanno rivisti i tempi di percorrenza, servono posti guida sempre più chiusi, dove possibile completamente chiusi tipo metropolitana, servono regolamenti di bordo, ma soprattutto serve una massiccia presenza per far rispettare tali regole. I dipendenti hanno responsabilità troppo importanti per lo stipendio che gli viene corrisposto. Ribadiamo nuovamente che puntiamo il dito sulla gestione di Amt, non certo su l’unica amministrazione che dopo anni sta facendo, a nostro avviso molto per il trasporto pubblico e non solo. Purtroppo al Sindaco arrivano dati diverso dai nostri. Speriamo di riuscire a evidenziare e risolvere i problemi “tranquillamente risolvibili” , per questo ricorreremo allo sciopero».

Articolo in aggiornamento

