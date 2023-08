Il “rissêu” di Campopisano restaurato dal maestro Gabriele Gelatti

Il tipico mosaico genovese realizzato con ciottoli, è stato recentemente riconsegnato alla città dopo un lungo e scrupoloso intervento dopo il degrado dell’ultimo decennio

Il disegno raffigura una galea nera in campo bianco, a memoria dei marinai pisani vinti e imprigionati proprio a in quell’area, dove in gran parte morirono e furono seppelliti.

Il restauro del rissêu, eseguito dal restauratore Gabriele Gelatti (una delle pochissimi persone che sa ancora realizzare o recuperare i rissêu con la tecnica originale) per conto di Aster, ha visto un intervento filologico di ripristino del manufatto con il riutilizzo della stessa tipologia di ciottoli e di malta già impiegati negli anni ‘90 in occasione del rifacimento integrale della pavimentazione, curato dal maestro Armando Porta con il supporto di alcuni volontari.

In particolare, Sergio Vecchio, scomparso nel febbraio 2021, aggregò residenti della zona e lavoratori portuali, che andarono a recuperare le pietre di persona sulle spiagge. Era il 1992, l’anno delle Colombiane. Vecchio ha sempre lottato per il mantenimento dell’opera, lanciando forti critiche prima al sindaco Marco Doria, poi alla passata giunta Bucci perché il mancato diserbo, a causa delle radici che scalzavano le pietre, aveva causato, insieme al tempo e alle piogge, gravi danni. Più recentemente, una parte della piazza aveva cominciato a sprofondare. Per fortuna, i recenti lavori hanno messo rimedio a tutti i problemi.

Nel dettaglio, l’intervento di restauro ha consentito di ricostruire integralmente l’area meridionale del rissêu, al confine con il muraglione e di sistemare le lacune presenti nel campo del disegno principale con la sostituzione dei ciottoli rotti o mancanti, oltre a quelle presenti nei 3 scudi con mosaico isolati nella parte settentrionale della pavimentazione.

Ciottoli bianco Carrara e nero ebano, sacchi di calce idraulica naturale e polvere di marmo bianco i materiali utilizzati durante il processo di restauro, progettato ed eseguito nel rispetto della geometria, dello stile di posa e dei materiali adottati e impiegati in origine.

«È sempre una grande emozione ritrovarsi nel cuore del nostro centro storico per ricordare la Battaglia della Meloria e, quest’anno (ieri la cerimonia alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci e del sindaco di Pisa Michele Conti, ancora di più grazie al restyling del rissêu, di Campo Pisano realizzato da Aster – afferma il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù –. Eventi come questo ci fanno riflettere sulla grande storia di Genova e sulla ricchezza culturale che abbiamo ereditato dai nostri avi: un patrimonio materiale e immateriale da valorizzare e promuovere con iniziative come la rievocazione della Meloria, animata dalle associazioni e dai gruppi storici delle due città».

