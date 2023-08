Ruba scooter e caschi, ma viene denunciato dalla Polizia locale grazie al Dna ritrovato su una bottiglia di birra

Galeotti furono la voglia di estinguere la sete con la bevanda alcolica fermentata e l’acido desossiribonucleico rilasciato dal ladro assetato con la saliva sul collo della bottiglia

Le indagini sono partite a seguito della denuncia di alcuni furti di scooter, uno dei quali trovato abbandonato in via Cesare Cabella. A rintracciare l’uomo, un pregiudicato di 47 anni, è stata la Polizia locale, grazie all’intuizione degli agenti che hanno deciso di far controllare una bottiglia di birra, lasciata a terra al posto dello scooter rubato nella notte.

Il mezzo era stato parcheggiato in zona dal proprietario in un posto per motocicli, vicino al quale la Polizia locale, durante i rilievi, ha rinvenuto una bottiglia di birra che ha fatto poi analizzare. Dopo i rilievi sulla bottiglietta (dna e impronte) gli agenti sono risaliti al presunto responsabile del furto: un pregiudicato italiano del 1974, residente a Molassana. A casa dell’uomo la Polizia locale ha trovato vari tipi di caschi (tra i quali quelli riconducibili agli scooter rubati) e per questo il soggetto è stato segnalato alla Procura per ricettazione.

