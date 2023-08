Vaccinazioni pediatriche: dal 2021, dopo la pandemia, hanno ripreso a crescere

Il calo si era registrato in tutta Italia. Alisa: «L’impegno per raggiungere ottimali coperture vaccinali rimane tra gli obiettivi prioritari»

«Le coperture vaccinali delle vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica, anche in Liguria, hanno risentito della pandemia da Covid 19 – spiegano ad Alisa -. La fondazione Gimbe ha riportato anche per la nostra Regione una deflessione in analogia a quanto avvenuto nelle altre Regioni. Il miglioramento del quadro pandemico è corrisposto con l’incremento delle coperture vaccinali, iniziato già nel 2021 e che risulta tutt’ora in corso».

Probabilmente, durante la pandemia molti genitori hanno evitato di portare i propri figli in luoghi potenzialmente affollati, ritenendolo rischioso proprio in relazione alla pandemia. La ripresa significa che non era una posizione critica rispetto alle vaccinazioni, ma una semplice tutela dai potenziali rischi di contagio.

«La fondazione Gimbe ha evidenziato la continuità dei servizi vaccinali anche in un contesto emergenziale quale quello correlato alla pandemia da Covid-19» conclude Alisa.

