A folle velocità in via Cantore con moto rubata. La PL lo raggiunge, lui lascia fidanzata e moto e scappa a piedi

La quarantottenne è stata denunciata dalla Polizia locale per ricettazione in concorso con l’uomo di cui non ha voluto rivelare l’identità

È successo poco prima delle 4:00 di questa mattina, quando una pattuglia del reparto sicurezza stradale ha visto sfrecciare il motociclo in via Cantore, a Sampierdarena. Si è messa all’inseguimento. Il veicolo ha svoltato prima in via San Bartolomeo del Fossato, poi in via Matteo Vinzoni dove ha raggiunto il motoveicolo, intimando l’alt.

L’uomo alla guida è sceso dalla moto, una Honda Lead, lasciandola sulla sede stradale ed è scappato a piedi, abbandonando anche la donna che viaggiava con lui. Vane, per ora, le ricerche di diverse pattuglie della Polizia locale che si sono messe alla ricerca.

La presunta fidanzata non ha voluto dire chi fosse il guidatore che l’ha lasciata nelle peste col veicolo poi risultato rubato ieri sera ed è stata quindi denunciata per ricettazione in concorso.

