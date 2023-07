Tragedia nel lago: 23enne scende in acqua per rinfrescarsi e affoga

Sono intervenuti i soccorritori acquatici dei Vigili del fuoco, ma non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo del giovane. Inutile il tentativo di rianimazione dei sanitari inviati dal 118

Intervento dei Vvf in Val Lentro, una valle laterale della Val Bisagno, nel Comune di Bargagli per la segnalazione di un giovane scivolato dentro un piccolo laghetto chiamato Lago du Beo e non più riemerso.

Il giovane era un rifugiato nigeriano in regola col permesso di soggiorno. Si chiamava Ehimare Isidahomen. Si era avvicinato al lago per rinfrescarsi, ma è scivolato ed è finito in un punto del lago dove non toccava ed è affogato.

Nonostante il rapido intervento della squadra Vvf del Distaccamento di Genova Est “Mario Meloncelli” e l’invio di una squadra di Soccorritori Acquatici dalla sede centrale, il ragazzo è stato recuperato già morto. Inutili le manovre di rianimazione messe in atto dal personale sanitario inviato dal 118: l’auto medica Golf 3 e l’ambulanza della Gau. Il ventitreenne non ha ripreso le funzioni vitali e al medico non è rimasto che constatarne il decesso.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono in capo ai Carabinieri.

