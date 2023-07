Saldi, Tursi regala posteggio libero il sabato, Legambiente Polis critica: «Servono pedonalizzazioni e trasporto pubblico»

«I parcheggi gratis per incentivare i saldi sono un’assurdità. Meglio pensare a pedonalizzazioni nelle strade dello shopping, in centro come in periferia, e aumentare l’offerta di trasporto pubblico». Così Daniele Salvo, presidente del circolo Legambiente Polis, di fronte alla scelta del Comune di Genova – per l’ennesima volta in questi anni – di rendere gratuiti nei fine settimana i posteggi per le automobili nelle zone blu del centro città, in occasioni dei saldi

«La nuova amministrazione a parole sostiene di voler incentivare la mobilità sostenibile, ma alla prova dei fatti dimostra l’approccio anacronistico e auto-centrico che contraddistingue l’amministrazione Bucci. Parcheggi gratis in centro significa più rumore, più inquinamento e intasamento delle vie, a scapito della qualità di chi abita e frequenta questa parte di città. Si tratta anche dell’ennesima mancanza di rispetto nei confronti delle aree commerciali degli altri quartieri di Genova».

Una soluzione non più accettabile: basta pensare che le grandi aree commerciali sono sempre abbinate ad ampie zone dove chi fa shopping può camminare liberamente o spostarsi in bici. «Per valorizzare il commercio si può quindi essere molto più coraggiosi – continua Salvo – Lo shopping estivo nella stagione turistica può essere uno strumento per valorizzare la nostra città, che però deve essere resa più piacevole e vivibile rendendo temporaneamente pedonali le aree dello shopping. Inoltre i soldi per il mancato incasso delle strisce blu potrebbero essere investiti diversamente: per esempio incentivando il trasporto pubblico locale potenziando i collegamenti per la Val Polcevera, danneggiata dalla chiusura temporanea della metropolitana, e per Granarolo, difficilmente raggiungibile a causa dell’interruzione del servizio offerto dalla cremagliera. Sarebbe l’occasione per sperimentare un collegamento lungo i forti tra Granarolo e l’arrivo della funivia a Righi agevolando la fruizione del Parco del Peralto ai tanti abitanti, turisti e centri estivi che frequentano i suoi sentieri nel periodo estivo».

