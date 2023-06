Il maltempo non ferma il Tezenis Summer Festival. Parata di star della musica in piazza della Vittoria

La serata ha portato in piazza circa 45mila persone. Il presidente della Regione Toti: «Anche nel campo dello spettacolo, insomma, Genova dimostra di essere una grande capitale del Mediterraneo, con un vivace panorama artistico, culturale e musicale»

“Nonostante il tempo incerto, questa sera piazza della Vittoria ha fatto da sfondo ad una festa bellissima, con tanti ragazzi, da tutta la Liguria e non solo, che sono arrivati a Genova per questo grande concerto. Una serata con i grandi nomi del panorama musicale italiano, che dimostra ancora una volta come la città e la regione siano sempre più richieste per ospitare i grandi appuntamenti della musica, dello sport e dello spettacolo: un settore, quello degli eventi, che svolge anche un importante ruolo nella promozione del territorio, facendo conoscere le eccellenze e le bellezze liguri, aumentando così l’attrattività turistica della Liguria”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti, che questa sera in piazza della Vittoria ha salutato gli spettatori della tappa genovese del Tezenis Summer Festival insieme al sindaco di Genova Marco Bucci.

Nella line – up della serata genovese, Giorgia, Achille Lauro, Aka 7even, Alfa, Andrea Damante, Angelina Mango, Beatrice Quinta, Carl Brave, Coma_Cose, Dargen D’amico, Elettra Lamborghini, Elodie, Erwin, Fabio Rovazzi Feat. Orietta Berti, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gemelli Diversi, Gianmaria, Il Pagante, Junior Cally, Le Vibrazioni, Lolita, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Shari, The Kolors, Vegas Jones, Wax, Wayne. La serata, condotta da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, è stata trasmessa in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre).

