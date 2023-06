Buca al centro della strada in via Canepari, strada chiusa per i lavori. Inevitabili i rallentamenti del traffico

La buca è all’altezza del sottopasso di via Brin, proprio all’inizio della strada. È stata causata dalla perdita di una condotta fognaria. AGGIORNAMENTO: alle 9:15 la strada è stata chiusa al transito

L’intervento è scattato nel cuore della notte quando, alle 23:00 è dovuta intervenire Aster per segnalare il pericolo e, di seguito, i tecnici di Ireti. Il test con il colorante ha messo in luce che lo sprofondamento è causato da una perdita fognaria.

Per riparare la conduttura e, quindi, procedere a eliminare il buco, è stato necessario aprire in cantiere stradale che causa il restringimento della carreggiata proprio sul punto della svolta verso via Brin anche dei mezzi pubblici. I più grandi potrebbero avere problemi di manovra.

Questa mattina sono previsti ulteriori sopralluoghi con la luce del sole per iniziare i lavori in urgenza.

Aggiornamento – Lo sfondamento del cunicolo fognario ha costretto a intervenire urgentemente chiudendo l’intera strada al traffico per i lavori. Deviate anche le linee bus. La speranza è che i lavori possano terminare in giornata.

Verso monte il traffico leggero viene deviato su via Brin e via Ariosto, bypassando il cantiere, mentre il traffico pesante viene fatto tornare su via Fillak in direzione mare per percorrere, poi, via Perlasca.

Foto di Davide Lugano

