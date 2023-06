Rissa in piazza Don Gallo, gli abitanti gettano acqua. Piante devastate per rappresaglia. Lettera aperta al Prefetto

Franceschelli aveva rifiutato ai comitati dei cittadini un incontro congiunto con i vertici delle forze di Polizia. Christian Spadarotto, presidente dell’Associazione «Via del Campo e Carruggi”: «Le denunce di rapine e minacce subite per chi vive qui sono all’ordine del giorno»

I cittadini, stanotte, si sono affacciati alle finestre e visto quello che stava accadendo hanno cominciato a gettare pentolate d’acqua sulle persone che si stavano pestando, per farli smettere. Poco dopo, per rappresaglia, tutte le piante della piazza, donate da Rossella Bianchi, presidentessa dell’associazione Princesa, e curate dai cittadini sono state sradicate. Siamo arrivati al punto di non ritorno a causa della criminalità dilagante.

Questa la lettera aperta-J’accuse di Spadarotto, a nome dei cittadini

Per il Prefetto di Genova.

Poco dopo mezzanotte in Piazza Don Gallo circa dieci di tossicodipendenti si sono pestati a sangue e alcuni abitanti esasperati hanno gettato acqua dalle finestre per cercare di creare un diversivo.



Qualche giorno fa un abitante del ghetto è stato rapinato da uno spacciatore mentre rientrava a casa durante la notte.

Le denunce di minacce subite per chi vive qui sono all’ordine del giorno.

Gli spacciatori vendono droga sotto le telecamere a qualsiasi ora del giorno.

Per i tossicodipendenti nessun progetto di recupero, le organizzazioni che se ne dovrebbero occupare vengono smembrate e ridotte in termini di organico e strutture.

I sindacati delle Forze dell’Ordine ritengono che sia rischioso far girare agenti durante la notte in questo luogo: siamo alla follia.

E Lei nel mentre cosa pensa di fare?

