Per Ocean Race Marco Nereo Rotelli inaugura una innovativa installazione dal titolo ”Ocean Light” sul tema del mare

Sarà un’opera “simbolo per l’ambiente” con l’utilizzo di materiali da riciclo. La Grande Vela riciclata intarsiata alcantara da lui elaborata e dipinta con il suo stile personalissimo (dimensioni 500×750 cm ) sarà issata al centro del Village di The Ocean Race (2400 mq), laddove i visitatori e i velisti potranno identificarla come impegno alla sostenibilità. Al contempo presenterà nuove opere inedite realizzate in Arte digitale NFT

Con il sostegno dell’Istituto Idrografico della Marina, e in occasione di The Ocean Race “Genova The Grand Finale”, dal 24 giugno al 2 luglio, nel nuovo Waterfront di Levante di Genova sarà inaugurarata ”Ocean Light”, la nuova installazione di Marco Nereo Rotelli, la Grande Vela riciclata intarsiata alcantara – Arte digitale NFT – Il piatto del mare

Vernissage: sabato 24 giugno ore 18:00

L’arte e l’amore per il mare incontrano lo sport e la navigazione. In occasione di “The Ocean Race. Genova The Grand Finale”, la tappa conclusiva dello storico giro del mondo a vela in equipaggio, l’artista Marco Nereo Rotelli crea l’installazione artistica dal titolo “Ocean Light” e sbarca contemporaneamente sul pianeta NFT (Non Fungible Token).

La competizione The Ocean Race rappresenta la sfida più dura per un team e un’avventura senza pari. Un evento storico, che insieme a Olimpiadi e Coppa America rappresenta il grande slam della vela, sbarca per la prima volta in Italia in occasione del suo 50° anniversario e sceglie Genova come città per disputare la fase finale della regata intorno al mondo, con un percorso lungo oltre 6 mesi.

Ocean Light: L’opera della Grande Vela realizzata da Marco Nereo Rotelli è simbolo di consapevolezza e rappresenta il grande viaggio verso le persone e l’ambiente. Creata riciclando una vela usurata (di dimensioni 500×750 cm) grazie al contributo di Silvia Ronchi e Dario Noseda, il velista dell’anno Tag Heuer 2018, che con la sua azienda “Rivelami” ricompone vecchie vele. Quella adattata per l’installazione è una vela da regata in materiale laminato composto da fibre di carbonio e kevlar, verrà ricomposta mantenendo la costruzione e i dettagli originali della vela di provenienza. Un riciclo che riflette la necessità di una economia circolare.

“Ocean light” la possiamo pensare come “vela della vita” perché contiene un messaggio fondante. Composta da nove patchwork in Alcantara® che riproducono le carte idrografiche dei nove porti toccati dalla competizione T.O.R.tra loro intarsiati con lo stile inconfondibile di Rotelli, invita a superare ogni distanza nel segno della sostenibilità. Alcantara, brand Made in Italy che produce l’omonimo materiale soft touch, diventa quindi partner dell’iniziativa realizzando le nove carte idrografiche grazie alla stampa digitale, tecnica che esalta le caratteristiche estetiche e sensoriali del materiale. Questi valori, uniti anche ad un chiaro e certificato impegno alla sostenibilità, hanno permesso di dare forma alla visione e alla missione di Marco Nereo Rotelli.

“Questa vela l’ho pensata come un pezzo di mare verticale, dove sono incasellati i 9 porti, le tappe di The Ocean Race, visibili come pianeti in un cielo Marino. Un ripensare il paesaggio su un lembo di tela perduta e riciclata, che rinasce ricca grazie ad un materiale magico e sostenibile come Alcantara. Questo incontro tra riciclo e bellezza è una metafora contro qualsiasi scempio al paesaggio Marino. Un tema caro alla Marina Militare che fornisce un rilevante contributo nell’accertare lo stato di salute dei mari nazionali e internazionali” afferma Rotelli.

Al termine dell’evento la vela artistica creata dal maestro Rotelli sarà trasferita presso la sede dell’Istituto Idrografico della Marina Militare a Genova.

Hydrography of enviroment (NFT): La sera dell’inaugurazione di Ocean Light verrà proiettato su un LEDWall (240×180 cm) un video titolato “Hydrography of enviroment” per NFT, realizzato con l’intelligenza artificiale che creerà un’immaginaria mappa idrografica che unisce tutti i mari. L’arte digitale è per Marco Nereo Rotelli il corrispettivo delle opere fisiche ed è il prodotto di una continua ricerca in ambito tecnologico. L’opera è generata dall’intelligenza artificiale, grazie alla collaborazione con il digital designer Francesco Marelli e il geofisico Paolo Dell’Aversana, ma fondamentale è la variabile creativa di Rotelli che interviene a sorpresa creando linee di intarsio ed esclusività per superare la stessa logica. La ‘parola‘ creativa di Rotelli si trasforma in un ‘onda‘ per un mare sostenibile. Il messaggio è che la natura è in grado di rigenerarsi e di guarire il mare e il pianeta.

I proventi della vendita dell’opera NFT creata per l’occasione dal maestro Rotelli saranno devoluti alla Fondazione genovese Giannina Gaslini.

L’istituto idrografico della Marina e l’arte: L’installazione è stata commissionata dall’Istituto idrografico della Marina militare in Genova, grazie alla convinzione del Contrammiraglio Massimiliano Nannini, che considera l’arte come volano di una comunicazione in difesa del mare e dell’incontro fra terre diverse. Marco Nereo Rotelli da tempo persegue una ricerca tesa alla consapevolezza che il mare è la nostra vita è come tale deve essere rispettato, nel 2022 ha creato in questo senso una spettacolare installazione: una gondola simbolo della bellezza caricata di rifiuti dipinti di blu come monito all’inquinamento marino. Sempre nel 2022, anno dell’anniversario dei 150 anni dell’Istituto idrografico, ha ideato la mostra “Via ad mare”. Sono due manifestazioni preludio della spettacolare installazione che l’Istituto idrografico affida a Rotelli in occasione di “The Ocean Race”, protagonista ancora un elemento marino, la vela, simbolo di bellezza, che si fa carico di trasmettere un messaggio di pace e sostenibilità.

“Un evento come TOR meritava anche un intervento artistico di alto profilo, in grado di nobilitare ulteriormente l’ampio ventaglio di iniziative previste nell’occasione. La scelta del noto artista Marco Nereo Rotelli da parte dell’Istituto Idrografico della Marina, sostenitore principale dell’evento, ha avuto il pregio di coinvolgere una personalità di respiro internazionale, capace di costruire articolati percorsi poetici. Secondo le aspettative, Rotelli ha allestito pertanto qualcosa di unico che, partendo dalla Grande Vela disegnata, conduce agli NFT di ultima generazione, regalando a Genova e a TOR un surplus di bellezza e attrattività.” Il curatore Maurizio Gregorini

Il “Piatto del mare” : Il “piatto del mare”, realizzato dal maestro Rotelli, verrà assegnato nel corso di una cerimonia sul Vascello Nave Scuola della Marina Militare il “Palinuro”, a coronamento di un’impresa artistica di livello assoluto per Genova e per Ocean Race. Verranno realizzati 10 piatti (30 cm x 30) in ceramica posizionati in un contenitore blu per essere poi donati.

In collaborazione con “Ever in art”

Collaborazione tecnica Arch. Celia Stefania Centonze – Plateam

Coordinamento Arch. Elena Lombardi- Art Project

MARCO NEREO ROTELLI Nota biografica

Marco Nereo Rotelli è nato a Venezia. Laureato in architettura nella sua città si è po i formato seguendo i corsi di Emilio Vedova all’Accademia di Belle Arti di Venezia. A metà degli anni ‘80 si è trasferito a Milano, iniziando una ricerca sulla luce e sulla dimensione poetica che lo ha portato ad esporre nelle capitali del mondo. Nel 2001, in occasione della sua grande installazione “ Bunker Poetico” alla 49. Biennale d’Arte di Venezia, il direttore Harald Szeemann ha definito “un ampliamento del contesto artistico”.

Nel tempo Rotelli ha perseguito sempre di più ques-to ampliamento, creando sia opere immersive, con le installazioni luminose, sia il coinvolgimento nella sua ricerca di filosofi, musicisti, poeti. Il suo lavoro da sempre mira a un’opera totale creata in collaborazione con differenti saperi. L’ultima fase della sua ricerca è attenta al coinvolgimento di maestranze e artigiani q uasi a creare un coinvolgimento sociale nell’elaborazione del lavoro artistico. Esempi concreti son o l’opera “Experiri” realizzata al Palazzo Reale di Milano nel 2021 dove più saperi si sono uniti nel creare un’opera complessa in difesa del pianeta e l’opera “Falso autentico” presentata all’Università Statale di Milano in difesa delle case in terra cruda costruite dagli artigiani nell’Africa centrale. Con il progetto Clean Water esposto al Museo Storico Navale della Marina Militare di Venezia, all’Università degli Studi di Milano per il FuoriSalone22 ed al Porto Antico di Genova per Biofilia Biennale Arte e Ambiente, Rotelli, grazie alla produzione di Ever in Art®, apre la sua ricerca agli NFT finalizzandola a una sensibilizzazione sociale attraverso a zioni fisiche e digitali. Le sue opere sono presenti in musei e importanti col- lezioni private di tutto il mondo e i suoi progetti, spesso prodotti da grandi gruppi come Louis Vuitton, BAT, Ferrero Rocher, Ever in Art®, hanno sempre di più assunto una dimensione etica rivolta a una riflessione sul nostro pianeta. Di Rotelli hanno scritto alcuni tra i più importanti critici d’arte, oltre a poeti, scrittori, filosofi e personalità della cultura internazionale), alimentando un’importante raccolta bibliografica sul suo lavoro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...