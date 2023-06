Morte di Berlusconi, Toti: «Oggi l’Italia è infinitamente più povera, spaesata»

Bucci: «Da lui ho avuto sempre supporto. Ha sempre espresso grande amore per la nostra città»

«Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere: il Presidente Silvio Berlusconi non è più con noi. È davvero difficile in questo momento ordinare emozioni e trent’anni di ricordi. Il mio abbraccio va alla sua famiglia, ai suoi figli, che hanno diviso un padre con il suo impegno per il Paese – commenta il presidente della Regione Giovanni Toti -. Oggi l’Italia è infinitamente più povera, spaesata. Ma sono certo che da lassù continuerà il suo lavoro. A noi qui continuare lo sforzo di modernizzazione e cambiamento della nostra Repubblica. Un impegno che deve essere eredità e patrimonio comune».

«Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo di storia italiana – dice il sindaco Marco Bucci -. Ha caratterizzato la vita del nostro Paese, sia come imprenditore sia come politico. La sua leadership, le sue doti di uomo d’impresa e le sue qualità alla guida di un movimento politico e al governo del Paese non possono essere messe in discussione. Ricordo la sua discesa in campo in politica nel 1994 e come ha saputo interpretare la voglia di cambiamento del Paese: la stessa che mi ha animato e mi anima alla guida della città di Genova. Ho avuto modo di sentirlo telefonicamente diverse volte, da lui ho avuto sempre supporto: ha sempre espresso grande amore per la nostra città. Credo che il Paese gli debba dire grazie per quanto ha saputo dare all’Italia con le sue aziende e come leader di Governo».

«La morte di Silvio Berlusconi segna oggettivamente la fine di un’era, intere generazioni non conoscono la politica senza Berlusconi. Indipendentemente da come la si pensi è stato centrale per la vita del Paese, tra chi lo ha sostenuto e chi, come me, lo ha combattuto sul campo delle idee politiche – commenta Luca Pastorino, deputato, eletto da indipendente con il centrosinistra e iscritto al gruppo Misto e sindaco di Bogliasco -. Ma in una democrazia compiuta il rispetto verso gli avversari è fondamentale. Esprimo quindi il mio cordoglio alla famiglia e alla sua comunità politica, Forza Italia, che perde oggi il proprio leader».

A seguito della notizia della scomparsa del presidente Silvio Berlusconi è stato annullata e rinviata a data da destinarsi la sesta tappa di “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori”, il convegno sulla Pubblica Amministrazione in programma oggi a Genova con il ministro Paolo Zangrillo e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

