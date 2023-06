Alla guida con alcol nel sangue pari a 2,53 grammi per litro, causa incidente con feriti. Denunciato dai Carabinieri

Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza tre persone trovate con un tasso alcolemico superiore al limite consentito che ha portato al conseguente ritiro delle Patenti di guida. Tra questi, il 46 enne lombardo pregiudicato, che alla guida del suo veicolo, dopo aver provocato un sinistro stradale con feriti, è risultato avere un tasso alcolemico altissimo

I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, nel fine settimana, nel corso di un predisposto servizio preventivo finalizzato al controllo del territorio, hanno identificato oltre 140 persone, tra cui 25 con pregiudizi di polizia, controllando quasi 100 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, è stata tratta in arresto un uomo di 27 anni ecuadoriano, a seguito delle ripetute violazioni dell’affidamento dei servizi sociali a cui era sottoposto.

Nella medesima operazione, sono state denunciate in stato di libertà altre 2 persone: un italiano 65 enne, per furto aggravato. L’uomo, veniva sorpreso dopo aver oltrepassato le barriere anti taccheggio del punto vendita Esselunga di via Piave, in possesso di merce varia non pagata del valore di 150 euro; un minore, studente, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Fermato per un controllo, veniva trovato in possesso di un coltello di genere proibito (lama di 13 cm).



