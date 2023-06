A De Ferrari manifestazione contro la nuova legge regionale: «No a nuove costruzioni in aree inondabili»

Le associazioni del fronte critico parteciperanno all’iniziativa di protesta organizzata da Genova Che Osa, Fridays for Future, Extinction Rebellion Liguria per venerdì 9 giugno alle 17:30

«A pochi giorni dalle violente alluvioni che hanno devastato l’Emilia Romagna, La Rete Genovese assiste sgomenta all’approvazione da parte della giunta Toti del nuovo regolamento che consentirà di realizzare progetti e interventi di nuova costruzione in aree inondabili – spiegano le associazioni in una nota -. La Rete Genovese, a favore di una progettualità condivisa e partecipata della città, all’insegna del motto “fare rete per ascoltarsi e farsi ascoltare”, aderisce quindi al presidio “No a nuove costruzioni in aree inondabili”, organizzato da Genova Che Osa, Fridays for Future, Extinction Rebellion Liguria ed altre realtà, in programma per venerdì 9 giugno a partire dalle ore 17:30, per ottenere firme, oltre alle 10.000 già raccolte, al fine di contestare il suddetto nuovo regolamento regionale. Se non ostacoliamo questo pericoloso progetto, molto presto ci ritroveremo di nuovo con i piedi nel fango a rivedere storie già troppe volte vissute. Scendiamo quindi in piazza per scongiurare altre catastrofi venerdì 9 giugno ore 17.30».

Per la Rete Genovese, ecco le associazioni e i comitati firmatari

Comitato Giardini Malinverni

Comitato Officine Sampierdarenesi

Comitato di Via Vecchia e Strade Limitrofe

Comitato contro la cementificazione di Terralba

OpposizioneSkymetro – Valbisagno Sostenibile

Comitato con i piedi per terra

Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova

Comitato Valpolcevera Resistente San Quirico Comitato Porto Aperto

Comitato SìTram Genova

Comitato Nervi 2022 no ZTL

Comitato spontaneo Trasta Fegino

Comitato liberi cittadini di Certosa

Comitato sotto il ponte Bisagno

Comitato Cittadini Banchelle

Comitato Vie Ardoino e Landi

Comitato Donne di Cornigliano

Comitato Tutela Ambientale Genova

Comitato Acquasola

Circolo Nuova Ecologia

Circolo San Bernardo

Associazione Amici di Ponte Carrega

Associazione Mobilita Genova – MobiGe

Rete Cittadina “Insieme per la Salute di Tutti”

Rete Spazio Libero Malinverni

Italia Nostra Onlus

ISDE Medici per l’ambiente

Medicina Democratica movimento di lotta per la salute

Associazione Quelli del Ponte Morandi

Movimento indipendente dei Cittadini per Carignano

NO alla cementificazione di Nervi

WWF Genova Città Metropolitana

Coordinamento Ligure per la gestione corretta dei rifiuti

Società della Cura

AMA Associazione Abitanti Maddalena

