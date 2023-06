Oggi e domani a Struppa la Fiera del Bestiame: cavalli, pony, mucche, vitelli, asini,capre, pecore e lama

Ecco il programma delle iniziative e le variazioni per il percorso dei bus

Sabato 3 e domenica 4 giugno Struppa è in festa con diversi appuntamenti sul territorio organizzati dal Comune di Genova Assessorato alle Tradizioni e Commercio in collaborazione con il Municipio IV e diverse associazioni del territorio.

Da questa stretta collaborazione è nato il ricco calendario di appuntamenti che caratterizzeranno il weekend in Val Bisagno.

L’edizione 2023 della Fiera del Bestiame vede quest’anno il coinvolgimento, per la prima volta, anche della Associazione regionale Allevatori Piemonte-Liguria, accanto alle realtà del territorio e, come tradizione, la Fiera commerciale alla domenica, con circa 40 banchi di diverse tipologie merceologiche e produttori: l’attività principale degli abitanti delle frazioni di Struppa è stata, infatti, per secoli quella agricola e i suoi prodotti erano considerati tra i migliori dell’intera zona genovese, dal basilico, alle olive, dagli ortaggi al vino.

Il programma

Sabato e domenica, dalle 10 alle 18, esposizione di animali della fattoria, cavalli, pony, mucche e vitelli, asini, capre, pecore e lama a cura dell’associazione regionale Allevatori Piemonte-Liguria e Società Ippica del Bardigiano con le aziende agricole locali. Alle 10 e alle 15dimostrazioni equestri con prove di abilità dei cavalieri, la mungitura, l’arrivo dei cavalieri e il tradizionale traino dei carri e mule someggiate. Alle 11 e alle 16 il battesimo della sella dedicato ai più piccoli. Dalle 14 attività di animazione con visite guidate e stand per l’educazione del cane a cura delle associazioni cinofile. Le sere del 3 e 4 giugno aprirà lo stand gastronomico alle 20,30 presso Genoa Club Sardelli.

-Sabato 3 giugno dalle 15 in poi laboratori musicali a cura de “La Segheria della Musica Aps”, tastiere e pianoforte con il mastro Boris Valle; ASD Passione Cinofila: stand formativi riguardanti l’educazione del cane, mobility dog, area sgambamento, utilità e difesa. Dalle 18 “Struppa in festa”, animazione musicale in via Struppa e dalle 21 spettacolo musicale de La Segheria della Musica Aps, che si avvale della collaborazione della band iPop 80, con lo spettacolo “Music Farm Party”.

-Domenica 4 giugno dalle 8 alle 21 la tradizionale Fiera di Struppa, in via Struppa, con esposizione di merci varie e di prodotti locali.

Dalle 8 alle 21 “Struppa in festa”, con il mercatino dell’artigianato e musica in strada. Dalle 14, infine, sfilata canina organizzata dall’associazione Archipet presso il Genoa Club Sardelli con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Municipio IV Media Val Bisagno; “Arte e riciclo” a cura dell’associazione “Il Leccio ODV”, con esposizione di manufatti e di abiti nell’intento di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza al riuso e riciclo dei rifiuti; ANAC sez. Ligure San Giorgio Nucleo cavalleria Genova ODV, stand ed esposizione di materiali e depliant relativi alle attività di Protezione civile; laboratorio di chitarra a cura de “La Segheria della musica Aps” con il maestro Andrea Rinaldi. E dalle 20 il gran finale con la festa musicale.

Modifiche al percorso bus

In occasione della Fiera di Struppa, sabato 3 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 23.30 (o comunque fino al termine della manifestazione) le linee 13, 479 e i15 subiscono le seguenti modifiche di percorso.

Linea 13

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, transitano su ponte Green, via Pedullà, rotatoria Canova, dove invertono la marcia ed effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione Centro: i bus, in ripartenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Linea 479

Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, via di Sponda Nuova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa, via Molassana, dove riprendono regolare percorso.

Linea i15

Direzione S. Eusebio: percorso regolare. Direzione Struppa: i bus, giunti al termine di via Canepa, proseguono per via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Variazioni dei percorsi delle linee bus domenica 4 giugno

A seguito della Fiera del Bestiame 2023, domenica 4 giugno, dalle ore 06.00 alle ore 21.30 (o comunque fino al termine della manifestazione) le linee 13, 470, 470/ e 728 subiscono le seguenti modifiche di percorso.

Linea 13

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, transitano su ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà, rotatoria Canova, dove invertono la marcia ed effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione Centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Pedullà, via Adamoli, ponte Fleming, via Molassana, dove riprendono regolare percorso.

Linea 470

Direzione San Martino di Struppa: i bus, giunti al termine di via Canepa, transitano per via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Struppa, via Trossarelli, dove riprendono regolare percorso. Direzione S. Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via da Verrazzano, dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ Sant’Eusebio-Molassana

Direzione S. Eusebio: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti in via Canepa, proseguono per via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ S. Martino di Struppa-Molassana

Direzione S. Martino di Struppa: i bus, giunti in via Struppa, transitano per ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Struppa, via Trossarelli, dove riprendono percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transitano per via Struppa, ponte della Canova, via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ S. Eusebio-S. Siro-Molassana

Direzione S. Siro di Struppa: i bus, giunti al termine di via Canepa, transitano per via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, via Lucarno, via di Creto, dove riprendono percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti in via di Creto, transitano per via Lucarno, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Linea 728 Montoggio – Creto – Genova

Dalle ore 7.00 fino al termine della manifestazione, i bus transitano in via Lucarno.

