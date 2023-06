I cassoni per la nuova diga saranno costruiti tutti a Vado

Lo ha reso noto ieri il viceministro Edoardo Rixi che si era impegnato coi cittadini del ponente genovese. Vado avrà in cambio opere che attende da tempo

«I cassoni necessari per la nuova diga di Genova saranno realizzati a Vado Ligure. Le opere di accompagnamento rappresentano uno sforzo importante sottoscritto per sostenere lo sviluppo del territorio con le necessarie iniziative messe in campo dal sindaco Giuliano. Avanti così, la nuova diga verrà realizzata e così sarà anche per tutti i collegamenti stradali e ferroviari necessari. Le cose si costruiscono un pezzo per volta». Lo ha detto ieri il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a margine della firma del protocollo d’intesa tra Comune di Vado Ligure, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria e Adsp Mar Ligure occidentale.

«La Lega mantiene la parola data – dice in una nota il gruppo Lega in Consiglio comunale -. Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha confermato che i cassoni della nuova Diga di Genova verranno realizzati tutti a Vado Ligure, andando così a sollevare il porto di Prà e rispondendo a ciò che la cittadinanza e i comitati chiedevano da tanto tempo. La Diga è un’opera di fondamentale importanza per tutto il paese e la sua logistica, è dunque chiaro che non solo la città di Genova deve essere chiamata a dare il suo contributo per la realizzazione dell’opera. Vado è oggi il luogo più adatto per realizzare i cassoni e il territorio savonese avrà in compenso opere che attende da molto tempo».

