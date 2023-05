Sabato 10 giugno dalle ore 15:00 in via San Benedetto appuntamento con la parata del Liguria Pride

Ai Giardini Luzzati, dal 3 al 10 giugno, il Liguria Pride Village, un festival dei diritti, quest’anno dedicato al tema dei “corpi”

«2014: sulla spinta dell’urgenza di contestare l’arrivo a Genova delle Sentinelle in piedi, nasce il Coordinamento Liguria Rainbow. Nel 2023: alcuni degli esponenti di punta di quel movimento in pochi anni sono riusciti a ricoprire cariche istituzionali importanti, e le loro posizioni omo-lesbo-bi-a-transfobiche e oscurantiste oggi trovano legittimazione nell’ambito del governo più reazionario e di destra nella storia della nostra Repubblica. Le Sentinelle in piedi siedono oggi in Parlamento – spiegano al Coordinamento -. L’attacco del governo alle persone LGBTQIA+, iniziato con narrazioni demagogiche, sì è rapidamente trasformato in provvedimenti concreti tesi a minare le libertà, l’autodeterminazione e i diritti della nostra comunità. Il divieto rivolto alle/ai Sindache/i di trascrivere i certificati con due madri/padri, l’opposizione alla proposta del regolamento europeo che vuole garantire alle/ai figlie/i nate/i dalle coppie omosex la libera circolazione in Europa, e la calendarizzazione della proposta di legge per rendere la Gpa reato universale sono solo alcuni indicatori delle priorità e della visione anacronistica di società di chi ci governa. È dunque in un clima politico preoccupante e reazionario nel quale i diritti civili delle persone LGBTQIA+ – ma anche delle donne e delle persone migranti – sono sotto attacco che ci apprestiamo a svolgere questa nona edizione del Pride, preceduta da sette giorni ricchi di attività rivolte a persone di tutte le generazioni, i generi, le identità di genere e gli orientamenti (a)sessuali. Il Village e la Parata saranno, come sempre, occasione di visibilità e condivisione per le persone della comunità, ma quest’anno, più che mai, rappresenteranno una forma politica di r-esistenza civile a ogni tentativo reazionario e fascista di cancellare, fermare o reprimere diritti e libertà».

Il Liguria Pride Village (3-10 giugno) è un festival dei diritti, quest’anno dedicato al tema dei CORPI, nella cornice dello spazio accogliente dei Giardini Luzzati; un luogo per stare insieme nel rispetto delle reciproche differenze. In questa kermesse sarà possibile partecipare a mostre, concerti, giochi, teatro e presentazioni di libri, che animeranno un villaggio colorato nella città, per attraversare i muri delle identità e fare incontrare le persone, ognuna con la propria specificità e biografia. Sarà inoltre possibile cimentarsi in nuovi e divertentissimi giochi collettivi, ballare sulle note “silenziose” della Silent Disco o sfidarsi in tornei di giochi di carte e da tavolo.

Alcuni eventi richiedono prenotazione,tuttavia la maggior parte degli appuntamenti è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Otto giorni per tantissimi eventi, il Village è una proposta per stare insieme rivolta a persone e generazioni differenti, aperta alla cittadinanza all’insegna della gratuità.

Programma del Liguria Pride Village

Quali eventi segnalare? Difficile scegliere tra un programma tanto vario e numeroso! Iniziamo sabato 3 con la SILENT DISCO, domenica il talk BUTCH PLEASE con Irene Villa, martedì 6 la Charlas Pride con Marina Cuollo che presenta il suo libro Viola, mercoledì il talk a cura di ZenaTrans CORPI NOSTRI con Bianca Bonzagni e Majid Capovani, sempe mercoledì appuntamento classico con il GenderOke, venerdì 9 è il momento di punta per la musica con Beatrice Quinta, artista lanciata dall’ultima edizione di X Factor.

Vogliamo infine citare la bella collaborazione con ELECTROPARK e con ANLAIDS LIGURIA che sarà presente per il test HIV gratuito nel checkpoint del Village.

La Parata con i carri, gli striscioni e la partecipazione di associazioni e della cittadinanza sarà sabato 10 giugno con partenza da via San Benedetto (concentramento dalle ore 15 e partenza ore 16) e arrivo in piazza De Ferrari.

Questo il percorso: via san Benedetto, via Andrea Doria, piazza Acquaverde, via Balbi, piazza della Nunziata, largo della Zecca, galleria Giuseppe Garibaldi, piazza del Portello, galleria Nino Bixio, piazza Corvetto, via dei santi Giacomo e Filippo, via Serra, via de Amicis, via Fiume, via XX Settembre. Arrivo in piazza de Ferrari

Lunghezza complessiva 4 km.

