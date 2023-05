Solenghi invita al Carlo Felice per “Bianco Rosso Verde” con Pozzi, Marcorè, Alinghieri, Giuia, Pasquali e Moretti

Il 2 giugno spettacolo gratuito sul Risorgimento con un testo inedito di Gilberto Govi. Nel pomeriggio la caccia al tesoro per scoprire i luoghi storici del periodo

“Venerdì 2 giugno alle 18 vi aspetto tutti al Carlo Felice di Genova per “Bianco Rosso Verde”, una serata tutta dedicata al Risorgimento, un periodo che grazie a genovesi illustri come Mazzini, Mameli e Bixio ha gettato le basi della nostra Repubblica. Rievocherò momenti storici ma anche ironici, leggerò un testo di Paolo Villaggio e un atto unico inedito di Gilberto Govi dedicato proprio al Risorgimento. Dettaglio non trascurabile: la serata è gratuita, cosa che per un genovese non è mai male!”. È questo il messaggio del video lanciato oggi sui canali social del regista e attore Tullio Solenghi, che il 2 giugno alle 18 sarà sul palco del teatro Carlo Felice di Genova con lo spettacolo gratuito “Bianco, Rosso, Verde”, accompagnato da artisti del calibro di Neri Marcorè, Elisabetta Pozzi, Roberto Alinghieri, la cantautrice Giua, Federico Pasquali e Stefano Moretti.

L’ingresso è libero, ma è necessario ritirare il proprio ticket gratuito presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice (galleria Cardinale Siri 6), aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 19.30 (chiusa il 2 giugno). È possibile richiedere fino a dieci biglietti a persona. Nel corso della serata, Tullio Solenghi sarà anche insignito della “Croce di San Giorgio”, il premio istituto da Regione Liguria come riconoscimento per chi si è distinto per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.

Il 2 giugno, dalle 14 alle 17, il centro storico di Genova farà da sfondo alla caccia al tesoro “Bianco Rosso Verde, il gioco degli anni che fecero l’Italia”, l’attività dedicata ai liguri e ai turisti che consentirà di riscoprire i luoghi storici, anche i più nascosti, del Risorgimento a Genova. La caccia al tesoro è gratuita; possono partecipare squadre composte da quattro a otto maggiorenni. Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate, fino a esaurimento dei posti disponibili, a questo link.

Per spiegare a tutti il funzionamento del gioco, sui profili social di Regione Liguria è disponibile un video tutorial con protagonisti alcuni giovani esploratori, che spiega passo passo lo spirito del gioco, un divertente viaggio nella storia di Genova e dell’Italia in grado di unire gli angoli più antichi della città alla tecnologia.

Ogni squadra dovrà infatti essere dotata di propri cellulari o tablet con collegamento internet. Il punteggio verrà poi assegnato in base ai checkpoint visitati ed alle risposte corrette dei quiz a risposta multipla, aggiornati dal server una volta ogni 4 minuti. Al termine del gioco, il punteggio totale verrà inserito in una graduatoria comune. La classifica verrà redatta al termine della sessione e la squadra vincitrice verrà premiata dal presidente della Regione Liguria sul palco del Teatro Carlo Felice durante lo spettacolo “Bianco Rosso Verde”.

Il tutorial a questo link https://www.youtube.com/shorts/Zxbfw5e1c3o

