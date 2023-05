Sicurezza, Gambino: «Organici di Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono il 30% in meno rispetto a 10 anni fa»

«Polizia locale: dal 2021 al 2022 gli assuntori di stupefacenti segnalati sono passati da 336 a 421; i controlli da 18.800 a 22.600 e gli arresti da 113 a 126, mentre già 77 arresti sono stati effettuati nei primi mesi del 2023»

«Dal punto di vista della sicurezza, Genova risulta una delle città metropolitane più sicure del nord e centro Italia. Ovviamente abbiamo dei problemi, che cerchiamo di risolvere quotidianamente con la Polizia locale, che è una eccellenza del nostro territorio. Si sta lavorando, poi, con il ministero degli Interni, e con le città di Milano, Roma e Napoli, con gli assessori, i sindaci e i prefetti delle città metropolitane, per trovare un metodo comune per il rafforzamento dei sistemi di polizia. Ad oggi gli organi delle forze dell’ordine, tra Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato sono il 30% in meno rispetto a 10 anni fa e il nostro attuale sistema giuridico non gli dà gli strumenti per contrastare alcuni dei reati più invisi ai cittadini. Come Polizia locale tentiamo di fare la nostra parte: abbiamo istituito il Nucleo centro storico e quello dei reati predatori e abbiamo portato a casa un buon risultato. Dal 2021 al 2022 gli assuntori segnalati sono passati da 336 a 421; i controlli da 18.800 a 22.600 e gli arresti da 113 a 126, mentre già 77 arresti sono stati effettuati nei primi mesi del 2023. Noi ci siamo, quindi, e stiamo lavorando in sinergia con tutte le forze di polizia». Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino rispondendo all’interrogazione del consigliere della Lega Bertorello: «Alla luce degli innumerevoli episodi di violenza grave che sempre più frequentemente si stanno verificando in città, si richiedono quali azioni e quali condotte intende mettere in campo l’assessorato competente anche in sinergia con le forze dell’ordine».

