1º Maggio: corteo e comizio internazionalista. Ai Giardini Luzzati evento Cgil per i 75 anni della Costituzione

Nello spazio tra le Erbe e Sarzano: fave e salame e concerto di Paolo Bonfanti con i The Groove Makers. Sul maxischermo del palazzo della Regione comparirà l’articolo 1 della Costituzione

Il consueto corteo internazionalista di Lotta Comunista partirà alle 9:30 da piazza Caricamento. Alle 9:30 è previsto alle 11:00 in piazza De Ferrari. Sarà “Contro la barbarie della guerra”.

Quest’anno la festa del Primo Maggio sarà dedicata dalla Cgil ai 75 anni dalla promulgazione della Costituzione. «Un modo per ricordare i valori e l’attualità dei principi sui quali è fondata la Carta costituzionale e in particolare il diritto al lavoro» spiegano al sindacato. A Genova, la festa delle lavoratrici e dei lavoratori organizzata dalla Camera del Lavoro avrà luogo nel centro storico presso i Giardini Luzzati. Si parte alle 18.30 tra attualità, lavoro e buon cibo, per proseguire alle 20:30 con il concerto di Paolo Bonfanti con i The Groove Makers.

«Il Primo Maggio è un giorno di festa, e il suo messaggio, che anche la Costituzione ci ricorda, è quello di mettere al centro i diritti di tutte e tutti ogni giorno – continuano alla Cgil -. L’ingresso è libero e l’appuntamento si terrà anche in caso di pioggia».

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Il primo maggio, il giorno dedicato alla Festa dei Lavoratori, il primo comma della Costituzione italiana sarà protagonista del maxischermo installato sul Palazzo della Regione, in piazza De Ferrari. Per celebrare questa ricorrenza, Regione Liguria ha scelto di condividere con tutti i cittadini la frase che dà inizio al testo fondamentale dell’ordinamento italiano, fissando i valori e le radici dell’Italia repubblicana. Il video con la frase “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” sarà trasmesso per tutta la serata, alternandosi a quelli dedicati a tutti gli eventi e appuntamenti in programma in questi giorni sul territorio che il primo maggio saranno promossi dal maxischermo di Regione Liguria.

