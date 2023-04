Notte alcolica: quattro denunce della Pl per guida in stato di ebbrezza e sei soccorsi per ubriachezza

Denuncia e patente ritirata anche per un neopatentato, che doveva essere per legge completamente sobrio. Tra i soccorsi, quattro uomini e due donne. Una delle donne è stata soccorsa a casa

Il primo soccorso è avvenuto alle 20:30 di ieri in via Sant’Ugo, per strada e ha riguardato un uomo di 30 anni che ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. Più o meno alla stessa ora, altro soccorso nella vicina via Avezzana dove un altro trentenne è stato trattato sul posto. Poco dopo mezzanotte, un quarantenne è stato soccorso in via San Giovanni d’Acri. Alle 2:45 è toccato a una ragazza di 23 anni, soccorsa in via Carzino e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo, di media gravità. Poco prima delle 4:00 una donna di 34 anni è stata raggiunta a casa dai militi inviati dal 118 ed è stata trasportata al San Martino in codice giallo. Una decina di minuti dopo un ventisettenne è stato raccolto dai soccorsi in via dei Landi e portato in codice verde al pronto soccorso del Galliera.

Quattro le denunce per guida in stato di ebbrezza da parte della Polizia locale nel corso dei controlli notturni, tra l’1:30 e le 5:30. Le persone che stavano conducendo con valori di alcol nel sangue più alti del consentito sono state fermate in corso Saffi, via Fillak, via Dante e piazza Paolo da Novi. Una di queste era neopatentata e per legge doveva essere sobria.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...