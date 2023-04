Cinghiali a spasso ad Albaro e Foce e a cena a Oregina e San Fruttuoso

Molte le segnalazioni dei cittadini giunte al centralino della Polizia locale nella serata di ieri. Amiu ha dovuto ripulire i resti dei “banchetti” e riposizionare i cassonetti

Serata movimentata, ieri sera, per i cinghiali urbani che hanno scarrozzato per diversi quartieri cittadini.

Poco dopo le 19:15 sono stati avvistati in via Trento, nel quartiere di Albaro, ma quando la pattuglia della Pl, poco dopo, è arrivata già non c’erano più.

Un’ora e mezza più tardi le segnalazioni sono arrivate dal quartiere di Oregina e, per la precisione, da via Montanari. Mentre i cinghiali si allontanavano nel verde che circonda la strada, quando la pattuglia è arrivata, alcuni cittadini stavano già rialzando i cassonetti rovesciati per toglierli dalla sede stradale. Amiu è dovuta comunque intervenire per ripulire l’area.

Ancora ungulati a passeggio, alle 23:00, in via Lorenzo Pareto, alla Foce e poco più tardi in via delle Rovare, a San Fruttuoso, dove gli animali hanno rovesciato i cassonetti costringendo di nuovo Amiu a intervenire per ripulire.

