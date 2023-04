Via al varo del nuovo Ponte del Papa sul Polcevera. Ecco le modifiche al traffico

Modifiche viabilità a Sampierdarena. Martedì 2 maggio avranno inizio le operazioni di varo del nuovo Ponte del Papa sul torrente Polcevera nell’ambito dei lavori di implementazione della viabilità portuale

FASE 1: dalle ore 14.00 di sabato 29/04 fino alle ore 16.00 di venerdì 05/05 il tratto di Via della Superba davanti all’ingresso dell’area di assemblaggio del ponte sarà interdetto al traffico, così come il tratto tra la rotatoria Luigi Tenco e il ponte di cantiere in direzione porto. L’accesso al porto sarà garantito attraverso il bypass stradale in corso di realizzazione, mentre i mezzi in uscita dal porto potranno raggiungere la Guido Rossa attraverso la strada che collega Viale Africa alla rotatoria della Fiumara;

FASE 2: dalle ore 16.00 di venerdì 05/05 alle ore 07.00 di lunedì 08/05 Via della Superba sarà interdetta al traffico, così come la strada di accesso al Varco di Ponente, al fine di procedere con le attività di varo; l’ingresso e l’uscita per i mezzi diretti o provenienti dal Terminal Erzelli nella fascia oraria 16-22 della giornata di venerdì 05/05 sarà garantito tramite l’ausilio di movieri;

FASE 3: dalle ore 07.00 di lunedì 08/05 alle ore 07.00 di martedì 09/05 il tratto di Via della Superba davanti all’ingresso dell’area di assemblaggio del ponte sarà interdetto al traffico, così come il tratto dalla rotatoria Luigi Tenco al ponte di cantiere in direzione porto. L’accesso al porto sarà garantito attraverso il bypass stradale in corso di realizzazione; i mezzi in uscita dal porto potranno raggiungere la Guido Rossa attraverso la strada che collega Viale Africa alla rotatoria della Fiumara;

FASE 4: dalle ore 07.00 di martedì 09/05 alle ore 24.00 di lunedì 02/10 rimarrà chiuso il tratto di Via della Superba davanti all’ingresso dell’area di assemblaggio del ponte. L’accesso al porto sarà garantito attraverso il bypass in corso di realizzazione; i veicoli provenienti dal porto così come i veicoli provenienti da Via della Superba potranno raggiungere la rotatoria Luigi Tenco attraverso il percorso alternativo indicato nelle tavole del PST.z

