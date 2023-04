Tronchi cadono su ambulanza e auto della Misericordia in via Martiri del Turchino

Il governatore Andrea Maganuco: «Dall’agosto scorso chiedevamo al Municipio Ponente di intervenire sugli alberi in cattive condizioni e pericolanti, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. Se il milite che si trovava nell’ambulanza a mettere in ordine del materiale fosse uscito in quel momento sarebbe potuta accadere una tragedia»

Danni a un’ambulanza e a un’auto usata per il trasporto dei dializzati e per altri servizi non urgenti: vetri rotti e carrozzeria sfondata. Sono stati causati, oggi pomeriggio, dalla caduta di grossi rami di pino nell’area di parcheggio della sede della Misericordia Ponente, in via Martiri del Turchino, al Cep di Pra’. Al momento i Vigili del fuoco stanno raggiungendo il posto per mettere tutto in sicurezza e assicurarsi che non ci siano altri tronchi pericolanti.

«Ringraziamo il Municipio VII Ponente che nonostante le diverse segnalazioni non è intervenuto sulla manutenzione degli alberi – commenta sarcasticamente il governatore della Misericordia Ponente, Andrea Maganuco -. Dall’agosto scorso segnaliamo che gli alberi attorno all’area della nostra sede sono in pessime condizioni. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’area sono di nostra competenza, ma gli alberi che stanno attorno no».

Maganuco mostra anche un video, che potete vedere qui sotto e che risale al novembre del 2022.

Ad ogni accenno di maltempo i militi non possono fare altro che incrociare le dita.

«Oggi sono state colpite e danneggiate un’auto e un’ambulanza che era disponibile per l’emergenza – continua il governatore della Misericordia -. Tra l’altro, in quel momento c’era un ragazzo dentro il veicolo di soccorso perché stava ripristinando del materiale. Sarebbe bastato che uscisse per chiamare un collega e sarebbe rimasto sotto il tronco. Sarebbe potuta accadere una tragedia».

Sotto: l’area chiusa per evitare altri danni o che altri rami colpiscano i militi. I Vvf hanno interdetto l’area fino a quando gli alberi che la circondano non verranno controllati. Ci sarebbero, infatti, altri tronchi potenzialmente pericolanti.

