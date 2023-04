Il camallo fermato per l’omicidio di via Polleri in un video: «Sono un monello ribelle col cuore buono e generoso»

L’uomo, Filippo Giribaldi, in un video pubblico su Facebook si descrive, prima di invitare a non vaccinarsi e a sciorinare una serie di teorie complottiste. La Polizia locale lo aveva identificato durante il covid perché guidava una manifestazione no vax/no green pass

«Ciao gente, ciao a tutti, tanti qui non mi conoscono, quindi mi presento un attimo. Sono Filippo, un portuale di Genova, un camallo a 360 ° diciamo un camallo Inside. Spirito, monello ribelle. Ma con un cuore buono e mi permetto di dire generoso, sicuramente anch’io con imprecisione, spigolature caratteriali, una normale persona, con pregi e difetti come tutti. Perché sono e voglio rimanere umano sono il frutto, tanto per cominciare, dell’impegno dei miei genitori nell’educare. Sono il risultato dei miei errori compiuti nella vita, o meglio della crescita che essi mi hanno portato a fare. Sono anche risultato di ciò che il porto e l’ambiente portuale ti induce a essere. Sarò più chiaro. Lavoriamo in mezzo a ferracci duri ritmi intensi, accettando qualsiasi condizione meteo. Tutte cose che magari irrigidiscono il carattere di un uomo. Ma poi l’ambiente portuale, un ambiente che ti fa ancora assaporare i principi diversi. Dove ricevi ancora manifestazioni di umanità che perciò ti plasmano mantenendo in vita valori di solidarietà e fratellanza»: così comincia il video di Filippo Giribaldi, il 42enne fermato dalla polizia nella chiesa della Nunziata, sospettato di aver sparato a un 33enne in via Polleri e di averlo ucciso con un colpo al cuore.

Il video continua con diverse affermazioni no vax, condite da denunce al “gioco” dei «poteri forti», «addirittura segreti» e inviti a non vaccinarsi. Lo si vede con in mano un megafono, davanti a uno striscione, a guidare la manifestazione.

Tra le cose che gli investigatori dovranno determinare è perché andasse in giro con un’arma e se la possedesse regolarmente.

