Pedone sulla carreggiata e traffico intenso, mattinata nera sulla sopraelevata

Alle 7:48 il messaggio della Polizia locale sul canale Telegram “GenovAlert: «Direzione ponente massima attenzione pedone sulla carreggiata»

Le pattuglie sono subito andate a prenderlo per metterlo in salvo. La sopraelevata non si può percorrere a piedi per ragioni di sicurezza: non ci sono marciapiedi.

Mezz’ora più tardi sono stati segnalati rallentamenti in direzione levante per traffico intenso e ancora un quarto d’ora dopo rallentamenti in direzione ponente da Di Negro fino a via di Francia.

In copertina: la situazione alle 8:50

