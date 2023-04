Negozio in fiamme in via Gramsci, i Vvf hanno trovato una stanza piena di materiale che brucia ancora

Dentro al locale, al primo e secondo piano, c’è tanto materiale ammassato all’interno. I Vvf lo stanno tirando fuori per vedere che non ci siano focolai nascosti che potrebbero riattizzare le fiamme e facendo questo lavoro hanno scoperto una stanza, molto lontana dall’ingresso, dove l’incendio è ancora attivo

Non è ancora finito il lavoro dei Vigili del fuoco che sta stamattina stanno spegnendo l’incendio del negozio andato a fuoco verso le 11:30. Per le operazioni di spegnimento e il fumo si è reso necessario chiudere la sopraelevata e via Gramsci, aprendo via Balbi a tutti i mezzi diretti a ponente per tentare di allentare la morsa del traffico che ha tenuto in scacco fino al primo pomeriggio la città.

Dal locale andato in fiamme non ha mai smesso di finire fumo. Il negozio è stato sequestrato dai Carabinieri che indagheranno sulle cause del rogo. Sul posto sono presenti anche i militari dell’Arma della Stazione Maddalena.

Ingenti i danni, sia all’interno dello stabile sia alla facciata, da poco recuperata. Lo stabile è uno dei Palazzi dei Rolli, anche se non uno di quelli dichiarati patrimonio Unesco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...