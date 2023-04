Ugl Fna: «Rissa sul bus 199, servono bodycam e presenza a bordo delle forze dell’ordine»

La segreteria del sindacato autonomo: «È successo alle 21 sulla linea Amt che parte da Voltri e raggiunge il Cep. Sono intervenute tre volanti»

«La nostra organizzazione sindacale sta spingendo per aumentare ulteriormente la sicurezza sui bus, per dipendenti e passeggeri – spiega il segretario Roberto Piccardo -. Abbiamo chiesto più volte all’azienda e l’ultima volta anche al tavolo comunale sulla sicurezza, di far passare un messaggio vocale a bordo che ricordi che sui mezzi è attiva la videosorveglianza, questo magari può far riflettere il malintenzionato. Attendiamo inoltre la sperimentazione, da noi richiesta di bodycam su base volontaria. Con la chiusura delle scuole inizierà una movida quotidiana, non più nei soli fine settimana. Inoltre, con la chiusura della metro i bus saranno ancora più affollati. Proprio per questo riteniamo opportuno aumentare la presenza da parte delle Forze dell’ordine per effettuare controlli mirati. Abbiamo chiesto all’azienda di verificare le percorrenze delle linee, soprattutto con l’entrata in vigore dei turni estivi».

In copertina: foto di repertorio

