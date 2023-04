Gli edili ripartono: nuovo corteo con finale sotto la Regione

Gli edili non hanno preso bene l’invito del presidente Giovanni Toti a non manifestare. E ripartono in corteo. Ecco il percorso

Dopo la partenza da Corvetto, e le gallerie, raggiungeranno via delle Fontane, via Gramsci direzione levante, circonvallazione a mare, fino alla Questura. Poi torneranno indietro fino alla rotonda di piazzale Kennedy per proseguire lungo via Brigate Partigiane, via Cadorna, via XX Settembre e, in finale, sosta a De Ferrari per «andare a ringraziare Toti»

«Caro Presidente Toti – recita una nota del gruppo “Basta Crediti Incagliati” pubblicata anche su Facebook – ci rammarica molto la Sua uscita pubblica sui social relativamente alla nostra manifestazione. Noi, cittadini liguri, in ginocchio, abbiamo bisogno del supporto e della solidarietà del nostro Presidente per riuscire a difendere il nostro lavoro, quindi il nostro futuro e le nostre famiglie!».

