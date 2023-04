Crollo del tetto in via Venezia, la Procura apre un fascicolo. L’ipotesi di reato è “crollo colposo”

Per adesso non ci sono indagati. Si indaga sui lavori di ristrutturazione dell’appartamento il cui tetto ha ceduto ieri pomeriggio, sequestrato insieme al tetto

Le indagini puntano a stabilire se la causa del crollo siano stati i lavori, se questi fossero in regola e se siano stati eseguiti a regola d’arte. Al momento del crollo erano presenti nell’appartamento il proprietario e un artigiano che sentendo degli scricchiolii si sono resi conto che qualcosa stava succedendo e sono riusciti per un pelo a mettersi in salvo prima del crollo del tetto sull’appartamento. Per strada, in via Ratti (l’appartamento si trova sul retro del palazzo), sono crollati mattoni e cemento. Solo per miracolo non stava passando nessuno. Solo poco prima la via era affollatissima perché è quella che usano gli studenti del Galilei per raggiungere le fermate del bus al termine delle lezioni.

Pare che prima di metter mano alla ristrutturazione non fosse stata presentata la comunicazione di avvio dei lavori.

