Domani la manifestazione “Basta Crediti Incagliati”. Ecco i percorsi dei cortei che bloccheranno la città

Gli organizzatori: «Consapevoli dei disagi che andremo ad arrecare con la manifestazione di domani, mercoledì 5 Aprile ai nostri concittadini , chiediamo comprensione e solidarietà per un problema gravissimo che sta mettendo in crisi molti Genovesi e Liguri in generale, e per la soluzione del quale , siamo “costretti” a scender per le strade di Genova domani. Chiediamo nuovamente scusa ai genovesi»

Questo il programma della Manifestazione e i percorsi dei cortei.

𝐏𝐄𝐑𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝟏

“𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞𝐨 𝐏𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟏”

Ritrovo: 𝐕𝐢𝐚 𝐌𝐞𝐫𝐚𝐧𝐨, altezza Coop, h.𝟕:𝟎𝟎 .

Partenza: h.𝟕:𝟑𝟎;

Sestri – Cornigliano – ponte di Cornigliano – via Pacinotti – via Avio – piazza Montano – via Cantore – via Milano – via Gramsci – tunnel acquario – corso Aurelio Saffi – arrivati davanti alla Questura, girare a destra in viale Brigate Partigiane – punto di riunione con il “Corteo Levante”: davanti al distributore benzina / ACI ;

Poi nella rotonda davanti alla Fiera riunione anche con “Corteo Ponente 2” che scende da sopraelevata.

𝐏𝐄𝐑𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝟐

“𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞𝐨 𝐏𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟐”

(𝑝𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑆𝑉-𝐼𝑀 )

Ritrovo: uscita autostrada GeAeroporto, proseguire direzione Guido Rossa e fermarsi in 𝐋𝐮𝐧𝐠𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐞 𝐂𝐚𝐧𝐞𝐩𝐚 , 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒛𝒛𝒂 𝑮𝒖𝒂𝒓𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛𝒂/𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒐 h.𝟳:𝟯𝟬 .

Partenza h.𝟖:𝟎𝟎.

direzione Levante- all altezza dell 𝒆𝒍𝒊𝒄𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒐𝒑𝒓𝒂𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒕𝒂, i mezzi più leggeri che possono, saliranno in Sopraelevata:

gli altri, 𝒔𝒊 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒅eranno 𝒂𝒍 “𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆𝒐 𝑷𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟏”, di sotto , in 𝒗𝒊𝒂 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒐

Punto di riunione: alla discesa della sopraelevata, nella ROTONDA della Fiera alla Foce Si gira 𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒 :

per chi viene da corso Aurelio Saffi, punto di riunione con altri cortei : in viale Brigate Partigiane, davanti al distributore benzina /ACI.

𝐏𝐄𝐑𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝟑

“𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞𝐨 𝐋𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞 ”

Ritrovo: uscita autostrada Ge Nervi , direzione Ge – 𝐂𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 , altezza istituto 𝐃𝐨𝐧 𝐎𝐫𝐢𝐨𝐧𝐞 h.𝟕:𝟎𝟎.

Partenza : h.𝟕:𝟑𝟎

Corso Europa – Brignole – viale Brigate Partigiane –

Punto di riunione con cortei “Ponente 1“ & “Ponente 2“ : in fondo a Viale Brigate Partigiane, davanti al distributore benzina/ACI.

Da qui, tutti insieme, in un UNICO IMPONENTE corteo di mezzi:

si risalirà viale Brigate Partigiane – all altezza del Teatro /incrocio Corso Buenos Aires, gireremo a sinistra in via LUIGI CADORNA – su in via XX settembre – per le 𝐡.𝟏𝟐:𝟎𝟎 circa prevista arrivo in 𝒑𝒊𝒂𝒛𝒛𝒂 𝑫𝒆 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒂𝒓𝒊; proseguiremo via Roma – comincieremo a 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑟𝑒 i mezzi in 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐯𝐞𝐭𝐭𝐨, sul PERIMETRO piu ESTERNO della piazza;

poi continuaremo a posteggiare giù in via Roma, sempre in fila per uno;

in piazza De Ferrari e poi in via XX Settembre.

per le 𝟏𝟐:𝟎𝟎/𝟏𝟐:𝟑𝟎 prevista partenza 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐈 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐄𝐌𝐄 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐞𝐨 𝐀 𝐏𝐈𝐄𝐃𝐈 𝐝𝐚 𝐩𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐃𝐞 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐢 :

via XV Aprile – piazza Fontane Marose – salita Santa Caterina

arrivo al 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒊𝒐 𝒊𝒏 𝑷𝒊𝒂𝒛𝒛𝒂 𝑪𝒐𝒓𝒗𝒆𝒕𝒕𝒐 fino alle h.15:00 circa.

Alle 𝐡.𝟏𝟓:𝟎𝟎 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 si risale sui 𝒎𝒆𝒛𝒛𝒊 , da Piazza Corvetto:

Gallerie – via Bensa – Piazza Annunziata – Via Gramsci – rotonda sotto al Matitone

qualcuno salirà in SOPRAELEVATA, e qualcuno invece continuerà sotto , in via Milano – via Gramsci

Per poi convogliare nuovamente tutti nella ROTONDA della Fiera alla Foce.

