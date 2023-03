Via Piacenza 17, la Polizia locale sgombera l’intruso (trovato dal cane Maqui) e Arte mura gli accessi

Su input dell’assessore alla sicurezza Gambino, risolto il problema delle intrusioni di un parente di un affittuario defunto della casa di edilizia popolare nello stabile evacuato per l’incendio, problema che preoccupava proprietari e inquilini i quali non possono rientrare nelle loro cose per ragioni di incolumità e che temevano intrusioni nei loro appartamenti nello stabile deserto

Per alcuni giorni i residenti hanno chiamato il 112 per le intrusioni dell’uomo, che usava le chiavi del parente per entrare prima nel giardino, poi nella casa, a dormire nell’appartamento che si affaccia su via Emilia. L’intruso entrava dal cancello che dà sul giardino, ma poi usciva dal portone principale, eludendo i controlli. Stamattina il blitz degli agenti del Reparto Sicurezza Urbana e del 4º distretto di Polizia locale (Unità territoriale Valbisagno) che hanno presidiato entrambi gli accessi.

Per entrare anche gli uomini della Polizia locale hanno avuto necessità di autorizzazione (l’ingresso è vietato per ragioni di incolumità pubblica dopo l’incendio) e con loro era presente anche l’ingegnere responsabile della sicurezza. Apparentemente, l’intruso seriale non era presente, ma gli agenti, che monitoravano la zona, lo avevano visto entrare e, così, hanno chiesto di trovarlo al collega a quattro zampe, il cane Maqui del reparto Sicurezza Urbana, che lo ha scovato nel cassettone del letto, sotto il materasso, dove pensava di sottrarsi ai controlli e di non essere trovato. È stato denunciato per inosservanza all’ordine dell’autorità perché ha infranto l’ordine di non accedere allo stabile, mettendo potenzialmente a rischio anche la sua sicurezza.

Sul posto anche gli operai Arte che stanno murando gli accessi perché non possa più rientrare

A decidere l’operazione è stato l’assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino che ha ascoltato gli appelli disperati dei residenti e ha chiesto alla Polizia locale di intervenire.

