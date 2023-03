Incidenti mortali e gravi, Lodi (Pd): «Intervenire subito contro la velocità, sugli attraversamenti e sull’illuminazione stradale»

L’ultimo investimento di pedone è avvenuto alle 11:30 di stamattina in piazza Martinez. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e un’ambulanza inviata dal 118, per fortuna in codice verde. Il ferito è stato medicato sul posto perché non ha riportato ferite gravi. Nei giorni scorsi, invece, ci sono stati un morto e diversi feriti anche gravi

A seguito dei drammatici e diffusi episodi di incidenti stradali che hanno colpito la città nelle ultime settimane, la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi presenta un’interrogazione urgente di cui richiede l’inserimento nella prossima seduta di Consiglio Comunale.

«Nelle ultime ore abbiamo assistito a diversi drammatici episodi di incidenti stradali mortali e investimenti gravi di pedoni per le vie della nostra città – dichiara la consigliera Lodi –. Nonostante le diverse commissioni in aula sul tema, è evidente che la situazione risulti ancora fuori controllo e a farne le spese sono come sempre i cittadini e le cittadine. È necessario fare una riflessione ampia su tre temi fondamentali: il limite di velocità in città, la gestione degli attraversamenti pedonali e l’illuminazione stradale. In molte zone cittadine, soprattutto in caso di pioggia e asfalto bagnato, gli attraversamenti pedonali e le strade stesse risultano poco visibili e sicuri.

«In un contesto di segnalata diminuzione percepita di illuminazione stradale, velocità troppe elevate e mal gestione degli attraversamenti pedonali, il Comune come intende procedere? – chiede la consigliera -. Tursi ha disposto la riduzione dell’illuminazione nelle strade per la crisi energetica? A che punto è l’applicazione dell’art. 3 comma 58-bis del Codice della strada, che interessa le zone urbane in prossimità delle scuole? Come intende intervenire per mettere maggiormente in protezione gli attraversamenti pedonali? Intende procedere sulla disposizione estesa di zone 30 in città? Su questi temi ho presentato un’interrogazione urgente che spero venga inserita nella prossima seduta di Consiglio Comunale, perché interessa la vivibilità della nostra città».

